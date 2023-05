Tennisicoon Novak Djokovic in emotionele bui: “Met het afscheid van Rafael Nadal stopt ook een deel van mij”

Nadal won de titel op het gravel in Parijs al veertien keer maar een aanslepende heupblessure houdt hem nu thuis. Het vergroot meteen gevoelig de kansen van Djokovic om voor de derde keer (na 2016 en 2021) te zegevieren aan de Porte d’Auteuil.

“Ik mis hem niet in de tabel”, knipoogde Djokovic tijdens een persmoment in aanloop naar Roland Garros. “Ik had nog niet veel succes tegen hem. Twee keer kon ik hem verslaan, maar daarvoor moest ik wel mijn hele hart en ziel op het terrein leggen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Djokovic en Nadal speelden al 59 keer tegen elkaar, een record in de geschiedenis van de ATP Tour, en delen ook het record van 22 grandslamtitels. “Toen hij bekendmaakte dat hij aan een laatste seizoen begint, voelde het alsof ook een deel van mij stopt”, vertelde Djokovic. “Door de rivaliteit die we hadden en nog steeds hebben, is hij voor mij een van de mensen die het meeste impact op mijn carrière hebben gehad.”

De Serviër haalde uit zijn duels met Nadal “veel motivatie om te blijven doorgaan, om te zien wie het meeste kon bereiken”, vervolgde hij. “Het heeft mij ook doen nadenken over hoelang ik nog wil spelen. Ik doe vandaag geen aankondiging, maar als ik nadenk over wat hij vertelde, dan word ik wat emotioneel.”

De 36-jarige Djokovic sukkelde de voorbije periode met de elleboog maar lijkt niettemin klaar voor het tweede grandslam van het seizoen. “Op dit moment in mijn carrière voelt elk grandslamtoernooi als een cadeau. Ik ga deze kans zo goed mogelijk proberen te benutten”, verzekerde hij. “Ik kende de voorbije weken nog niet veel succes op gravel maar een grandslam is als een andere sport. Ik voel mij dan altijd extra gemotiveerd en zelfzeker. Het is geen geheim dat een van de redenen waarom ik vandaag nog speel, is om records te breken en nog meer geschiedenis te schrijven. Dat is extreem motiverend en inspirerend voor mij.”

© REUTERS

Alcaraz: “Zelfs als Nadal er was geweest...”

Carlos Alcaraz, nummer 1 van de wereld en samen met Novak Djokovic de grote favoriet voor de eindzege op Roland Garros, leeft met vertrouwen toe naar het grandslamtoernooi op gravel dat zondag uit de startblokken schiet.

“Zelfs als Rafael Nadal er was geweest, had ik mezelf niet minder winstkansen gegeven”, bevestigde de 20-jarige Spanjaard. Nadal, veertienvoudig laureaat in Parijs, moest vorige week forfait geven met een aanslepende blessure aan de linkerheup.

Alcaraz treedt voor het eerst aan op een Grand Slam als eerste reekshoofd. “Het is gek. Hier heb ik hard voor gewerkt. Ik voel evenwel niet meer druk. Ik weet heel goed wat ik moet doen en hoe ik moet spelen. Hoofdzaak is dat ik mij amuseer. Ik ben volwassener dan vorig jaar en op mentaal vlak ben ik sterker geworden”, gaf hij te kennen.

“De aanwezigheid van Rafa had het lastiger gemaakt, maar ik heb altijd gezegd dat ik van niemand bang ben. Ik ben heel ambitieus”, vervolgde Alcaraz. “Toen ik het nieuws vernam, voelde ik me triest. Als tennisfan heb ik altijd zin om hem te zien spelen. Roland Garros zonder Nadal is moeilijk voor te stellen. Ik hoop hem volgend jaar aan 100% te zien hier.”