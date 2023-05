LIVE GIRO. Grijpt Mark Cavendish in massaspurt zijn allerlaatste kans of zet Milan de puntjes op de i?

Italië

Een laatste massaspurt en het ceremoniepodium van deze 106de Giro d’Italia met Primoz Roglic - en niet Geraint Thomas - als de centrale figuur: dat is wat vandaag in Rome nog op het programma staat. En dan valt het doek over een editie die niet bepaald groots was, maar daar hebben de laureaten van de verschillende klassementen absoluut geen boodschap aan. Volg de slotrit hier op de voet.