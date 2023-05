Favoriete Aryna Sabalenka komt in eerste ronde Roland Garros uit tegen Oekraïense: “Maakt niet uit dat ze me haat”

Aryna Sabalenka speelt tegen de Oekraïense Marta Kostyuk in de eerste ronde van Roland Garros, het twee grandslamtoernooi van het seizoen. De Wit-Russische nummer twee van de wereld zei op de mediadag voor aanvang van het toernooi dat het niet uitmaakte of de Oekraïense haar haat.

“Ik probeer niet aan deze negatieve dingen te denken,” verklaarde Sabalenka. “Uiteindelijk zijn het mijn zaken niet. Er zullen altijd mensen zijn die me graag hebben en die me haten. Als ze mij haat, dan is dat niet wederzijds.”

Kostyuk (WTA 28) staat zeer kritisch tegenover de reactie van de internationale tennisfederatie op de inval van Rusland in Oekraïne, die volgens haar te soft is geweest. Russische en Wit-Russische spelers mogen onder neutrale vlag opnieuw aantreden op de verschillende toernooien.

© AFP

Op de US Open vorig jaar weigerde Kostyuk uit protest de hand te schudden met de Wit-Russin Victoria Azarenka (WTA 18). In plaats daarvan groetten beide speelsters elkaar door simpelweg elkaars racket aan te raken. “Wat betreft het weigeren van een handdruk, dat kan ik begrijpen,” zei Sabalenka. “Voor hen is het moeilijk om een hand te schudden met een Wit-Rus of een Rus.”

“Ik heb geen enkel respect voor haar”, liet Kostyuk weten. “Omdat ze naar Rusland blijft gaan, met de Russische pers blijft spreken, haar familie niet weghaalt ondanks haar financiële middelen… Ik zou niet met mezelf kunnen leven en intussen plezier blijven maken. We zijn ook niet meer in de kleuterschool. Liefde en haat zijn emoties, respect is dat niet. Dat kan ik niet opbrengen als het gaat over oorlog, iets wat de wereld compleet verandert. Aryna kan nummer één van de wereld worden. Ze heeft invloed, maar ze weigert het te gebruiken. We hebben het hier over mensen die vermoord worden, maar sport en politiek mag blijkbaar niet gemengd worden.”