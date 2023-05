TENNIS. Svitolina pakt eerste toernooizege als mama en schenkt prijzengeld weg, Fransman verrast voor eigen publiek

Svitolina, die in 2022 langs de zijlijn stond met een zwangerschap en ook te kampen kreeg met gezondheidsproblemen en emotionele uitputting omwille van de oorlog in haar thuisland, sleepte zo haar zeventiende trofee op het WTA-circuit in de wacht in de Elzas.

Blinkova moet nog minstens een tijdje wachten om een tweede WTA-titel aan haar palmares toe te voegen.

In haar dankwoord maakte Svitolina van de gelegenheid gebruik om haar landgenoten in Oekraïne, die al ruim een jaar gebukt gaan onder de loodzware gevolgen van de Russische invasie, een hart onder de riem te steken. “Ik wil deze energie delen met Oekraïne, mijn thuisland. Al mijn prijzengeld van dit toernooi is bestemd voor de kinderen in Oekraïne, die het erg nodig hebben in deze zware periode.”

Svitolina toonde zich ook dankbaar tegenover het Franse volk. “Ik wil Frankrijk bedanken voor het ongelofelijke werk dat het verricht. Oekraïners worden verwelkomd, alles wordt er aan gedaan om hen het gevoel te geven dat dit hun tweede thuis is. Ik wil jullie zo bedanken voor alles wat jullie doen, en samen zullen we het licht zien en deze oorlog beëindigen.”

Thuisspeler Fils troeft Cerundolo af op weg naar eerste ATP-titel

Arthur Fils (ATP 112) heeft zaterdag in eigen land zijn eerste toernooizege op het ATP-circuit op zak gestoken. In de finale van het ATP-toernooi in het Franse Lyon (gravel/562.815 euro) hield hij het Argentijnse vierde reekshoofd Francisco Cerundolo (ATP 28) na 1 uur en 34 minuten af met 6-3 en 7-5.

Fils kende op weg naar de finale de nodige meeval. Hij had in de kwartfinale een vrije doorgang gekregen na het forfait van de Canadees Félix Auger-Aliassime (ATP 10). In zijn achtste finale moest hij evenmin tot het einde gaan. Zijn Zweedse tegenstander Mikael Ymer (ATP 53) werd toen uitgesloten nadat hij met zijn racket op de stoel van de umpire had geslagen.

Cerundolo blijft momenteel hangen op één ATP-titel.

Jarry plaatst kers op de taart in finale tegen Dimitrov

Nicolas Jarry (ATP 54) heeft zaterdag het Bulgaarse vierde reekshoofd Grigor Dimitrov (ATP 33) aan zijn degen geregen in de finale van het ATP-toernooi in het Zwitserse Genève (gravel/562.815 euro). Setstanden waren 7-6 (7/1) en 6-1 na 1 uur en 37 minuten.

Het was voor Jarry zijn derde ATP-triomf. Hij zegevierde tot drie keer toe op gravel. Eerder dit jaar kroonde hij zich tot eindwinnaar in Santiago in zijn thuisland, terwijl in 2019 niemand tegen hem opgewassen bleek in het Zweedse Bastad. Dimitrov moet het voorlopig stellen met acht titels.

Bronzetti sprokkelt eerste WTA-titel

De kop is eraf voor de Italiaanse Lucia Bronzetti (WTA 102) op het WTA-circuit. In de finale van het graveltoernooi van het Marokkaanse Rabat (259.303 dollar) schreef ze zaterdag na 2 uur en 49 minuten de eindzege op haar naam tegen de Oostenrijkse Julia Grabher (WTA 74). Een felbevochten driesetter resulteerde in 6-4, 5-7 en 7-5.

De 26-jarige Grabher, die in de eerste ronde Ysaline Bonaventure had uitgeschakeld, blijft op die manier voorlopig steken op een WTA 125-triomf in Bari vorig jaar.

De 24-jarige Bronzetti gooide deze week hoge ogen in Marokko en vernederde gisteren/vrijdag in de halve finales nog het Amerikaanse tweede reekshoofd Sloane Stephens met een dubbele 6-1.