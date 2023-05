Gezien, Nafi Thiam? Olympische rivale Anna Hall dendert door zevenkamp in Götzis: meetingrecord van Belgische in gevaar

Op de 100 meter horden denderde Hall meteen naar een indrukwekkende 12.75, een tijd waarmee je aan de mondiale subtop kan meedoen op de horden. Daarna ging ze in het hoogspringen over 1m92 en stootte ze 13m90 met de kogel. In de afsluitende 200 meter liep ze opnieuw een indrukwekkende 22.88. De Poolse Adrianna Sulek is momenteel tweede met 3.936 punten, de Britse Katarina Johnson-Thompson is derde met 3.930 punten.

Op de mondiale ranking aller tijden is Hall momenteel pas 24e met 6.755 punten, maar ze is op weg om minstens in de top vijf uit te komen. Nafi Thiam is derde op die ranking met het meetingrecord in Götzis van 7.013 punten. Die score is binnen bereik voor Hall.

Hauttekeete op schema om kaap van 8.000 punten te ronden

Jente Hauttekeete heeft een uitstekende eerste dag afgewerkt bij de Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis. Hij is zaterdag negende met 4.312 punten. Niels Pittomvils is 24e met 4.041 punten.

De start was meteen goed voor Hauttekeete met een 100 meter in 10.84. Pittomvils klokte 11.13. In het verspringen sprong Hauttekeete naar 7m36, Pittomvils deed iets beter met 7m39. Ook in het kogelstoten was die laatste opnieuw de betere met 15m03, Hauttekeete kwam tot 14m59. In het hoogspringen stelde hij orde op zaken met 2m09, Pittomvils bleef op 1m91 steken. In de 400 meter liep Hauttekeete nog een persoonlijk record van 48.96. Pittomvils moest vrede nemen met 50.63.

Hauttekeete heeft een persoonlijk record van 7.814 punten, maar dat lijkt er zeker aan te gaan. Pittomvils lijkt niet van zijn persoonlijk record te mogen dromen, dat op 8.222 punten staat. De Canadese olympische kampioen Damian Warner staat aan de leiding met 4.531 punten.