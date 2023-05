Red Panthers behalen tegen China eerste zege in Hockey Pro League

De Red Panthers hebben zaterdag in Londen in hun vijfde wedstrijd in de Hockey Pro League met 3-1 gewonnen van China. Het is voor de Belgische vrouwenploeg de eerste zege.

Vanessa Blockmans (10.) en Emily White (18.) zorgden met twee treffers, allebei na een strafcorner, voor een uitstekende start van de Panthers. Het team van coach Raoul Ehren kon met een 2-0 voorsprong de rust in.

In het derde kwart lukte China de aansluitingstreffer via Gu Bingfeng (41.) maar een treffer van Louise Versavel (47.) in het begin van het slotkwart gaf de Panthers opnieuw wat meer ademruimte. Het bleek meteen ook de eindstand.

In november vorig jaar werkten de Belgische vrouwen in het Argentijnse Mendoza hun eerste vier wedstrijden in de Hockey Pro League af. De Panthers speelden toen drie keer gelijk (twee keer tegen Duitsland, een keer tegen Argentinië) en verloren een keer (tegen Argentinië).

De komende dagen volgen er nog drie matchen in Londen voor de Panthers. Zondag spelen ze tegen Groot-Brittannië, volgende week treffen ze een tweede keer China (zaterdag 3 juni) en Groot-Brittannië (zondag 4 juni).

Vrijdag al hervatten de Red Lions na een half jaar pauze de competitie in de Hockey Pro League. De olympische kampioenen en vicewereldkampioenen wonnen in Londen met 2-1 van India.