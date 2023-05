Chloe Dygert boekt eerste WorldTour-zege sinds horrorcrash met RideLondon Classique

De Amerikaanse Chloe Dygert (Canyon-Sram) heeft zaterdag de tweede etappe gewonnen van de RideLondon Classique, een Britse driedaagse rittenkoers. Het was haar eerste overwinning in de WorldTour na haar horrorcrash van 2020.

De 26-jarige Dygert is bezig aan haar eerste volwaardige seizoen nadat ze in de WK-tijdrit van 2020 een gigantische snijwonde opliep in haar linkerbeen, en nadien ook nog klierkoorts kreeg én hartproblemen. In de rondes van Spanje en Burgos eindigde ze de voorbije weken al vijfmaal in de top drie, maar op dag 2 van de RideLondon Classique schoot Dygert helemaal in de roos.

In een heuvelachtige etappe van 133 kilometer met start en aankomst in Maldon stak de Nederlandse Maike van der Duin, een ploeggenote van Dygert, met een late solo de hand uit naar de ritzege, maar zij werd weer gegrepen in de oplopende slotkilometer. Canyon-Sram nam nadien de macht in de lastige spurt, die Dygert met verve naar haar hand zette.

De Britse Lizzie Deignan en de Italiaanse Soraya Paladin werden tweede en derde, de Nederlandse klassementsleidster Charlotte Kool kon daags na ritwinst op de openingsdag haar kansen niet verdedigen door een valpartij in de laatste drie kilometer. De RideLondon Classique eindigt zondag met een etappe van 91 kilometer in het hart van de Britse hoofdstad Londen.