Man (50) komt om bij woningbrand in buurt van Aat

In een villa in de buurt van de Henegouwse stad Aat is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken. Een van de bewoners, een 50-jarige man, is omgekomen in de vlammen. Dat heeft de brandweer zondag gemeld.

De hulpdiensten van Picardisch Wallonië kregen zondagochtend om 4 uur de oproep dat er een brand was uitgebroken in een woning aan de chemin du Pic au Vent in Isières, een deelgemeente van Aat. Twee brandweerwagens, een ladderwagen, twee tankwagens, een ambulance en een commandowagen werden ter plaatse gestuurd.

Het ging om een villa met één verdieping. “Toen we aankwamen, was het gelijkvloers en een deel van de eerste verdieping al in vlammen opgegaan”, vertelt kapitein Eric Stasik, die de interventie leidde. “Twee mensen waren op eigen kracht aan de brand ontsnapt. Eén man werd met lichte brandwonden opgenomen in het ziekenhuis. Pas toen de brand onder controle was, vonden we een levenloos lichaam in een kamer op het gelijkvloers. Het ging om een 50-jarige man.”

De brandweer bleef ter plaatse tot 5.50 uur ‘s ochtends. Er loopt een onderzoek naar de exacte oorzaak van de brand.