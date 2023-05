Van “dan maar op een bankje op de Bosuil” tot “vroeger terug van vrijgezellen”: Antwerp-fans doen álles om titelmatch te beleven

Royal Antwerp FC kan mits winst tegen Union zondag na 66 jaar nog eens landskampioen worden, en dat op de Bosuil. Dat maakt de fans waanzinnig en zet de stad al een hele week op stelten. Maar wat als andere verplichtingen of onverwachte omstandigheden roet in het eten gooien? Wij spraken met enkele vurige Antwerp-fans die er alles aan doen om de titelmatch bij te wonen … of er zo dicht mogelijk bij te zijn.

OPERATIE

Glen Van Staeyen (42) uit het Kempense Wechelderzande had normaal een operatie aan zijn hersentumor vrijdag, twee dagen voor de match. Dit werd een week uitgesteld, maar daardoor kon de Antwerp-fan geen kaartje meer te bemachtigen. “Ik vind het heel spijtig dat ik er niet bij ben. Normaal ben ik bijna altijd wel te vinden in het Bosuilstadion, vaak met mijn nichtje Sayuri.”

De veertiger blijft niet bij de pakken neer zitten. “Ik ga in de buurt van het stadion zitten zodat ik toch iets van sfeer beleef, al is maar het bankje in het park achter de Bosuil. Als Antwerp-supporter moet je erbij zijn als ze winnen.”

Glen met nichtje Sayuri in het Bosuilstadion. — © Glen Van Staeyen

TROUW

Yoni Meeussen en zijn vriendin Kim uit het Nederlandse Putte hebben een last minute uitdaging. “Voordat we wisten dat Antwerp deze wedstrijd kon spelen, hadden we ons huwelijk vastgelegd op zaterdag 27 mei. Recent werd duidelijk dat de club de dag erna titel kan spelen.”

Toch heeft het kersverse huwelijkspaar twee kaarten kunnen bemachtigen. “We feesten tot in de vroege uurtjes op zaterdag. Om 10u op zondag vertrekken we naar de Bosuil. We schieten van de ene broek in de andere, maar dat is het allemaal waard. Als ik dit op voorhand wist, had ik de trouw verzet. Ik zou zo ver gaan, mijn verloofde weet ik niet.”

Yoni Meeussen met zijn vriendin Kim tijdens een match in het Bosuilstadion. — © Yoni Meeussen

VRIJGEZELLENFEEST

Michiel van Nederkassel uit Antwerpen heeft tijdens het weekend van de match een vrijgezellenfeest in Boekarest. Toen hij hoorde dat de thuismatch tegen Union beslissend kan zijn, twijfelde hij even. Maar de Antwerpenaar heeft besloten eerder terug te komen van zijn reis.

“Ik kan het gewoon niet over mijn hart krijgen om in een café in het buitenland naar de match te kijken, als je dat al ergens kan zien daar. Er gaan nog twee andere Antwerp-fans mee, maar ik ben de enige de zondag om 6.00u ’s ochtends het vliegtuig terug neemt.”

De bruidegom was voor de reis nog niet op de hoogte van het vervroegde vertrek. Volgens Michiel is dat geen enkel probleem. “Die gaat dat wel begrijpen.”

Michiel van Nederkassel (links) met vrienden Nikolas Stockbroekx en Stijn Vermeulen, ook in het Bosuilstadion. — © Michiel van Nederkassel

INTERLAND

Niet iedereen kan de wedstrijd bijwonen, hoe jammer ze dat ook vinden. Bernard Kint (19) van de Red Flamingo’s, Belgische nationale voetbalploeg voor geamputeerden, is teleurgesteld dat hij de mogelijke titelmatch moet missen.

“Zaterdagavond spelen we tegen Frankrijk en zondagochtend spelen we een vriendschappelijke wedstrijd tegen een Parijse ploeg. We hebben onze voorzitter het voorstel gedaan om zondagochtend de trein terug te nemen, die 110 euro had ik er wel voor over, maar helaas mocht het niet. Wat ik ook wel snap, ik kan de andere spelers niet in de steek laten.”

Bernard Kint (links) en een vriend bij één van de vorige wedstrijden in de Bosuil. — © Bernard Kint

WERKDAG

Iemand die nog niet in het Bosuilstadion aanwezig kan zijn, is Kris Geerts, eigenaar van gastronomisch Restaurant Kris in Kasterlee. Hij besloot het heft in eigen handen te nemen om Antwerp te steunen. “Normaal zijn we altijd deftig gekleed in ons restaurant, maar deze zondag dragen alle medewerkers en chef-koks een Antwerp-shirt.”

Daar houdt het niet bij op. “Als laatste amuse maken we hamburgers met broodjes in de clubkleuren rood en wit. De souschef heeft zijn koffer vol zitten met Bengaals vuurwerk en we hebben vlaggen en een mascotte. Meer kunnen we niet doen, denk ik.”