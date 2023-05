Louis Lambert (91) is de enige nog levende oud-speler die in 1957 kampioen werd met Antwerp: “Ik hoop dat ze zondag de titel pakken, dan kan ik naar het feestje”

Als de enige nog levende landskampioen van Antwerp iets te zeggen heeft, dan luisteren we. Twee uur lang hingen we aan de lippen van Louis Lambert. 91 jaar is de gewezen flankspeler intussen, maar het uitleggen kan hij nog als de beste. Van het mythische Real Madrid over zijn uitsluiting tijdens de kampioenenmatch in 1957 tot... zijn verbanning uit de Bosuil.