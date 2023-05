Vrouw van Primoz Roglic kan Giro-triomf nog altijd niet goed vatten: “Wij hebben nog nooit zoiets als dit meegemaakt”

De 33-jarige Sloveen van Jumbo-Visma greep zaterdag de macht in de klimtijdrit en heeft met enkel nog de amper 126 kilometer lange en vlakke slotrit in de hoofdstad Rome voor de boeg een voorsprong van veertien seconden op Geraint Thomas, zijn eerste achtervolger. Ondanks pech met de ketting reed Roglic in de climax van deze Giro, de klimtijdrit op de Monte Lussari, veertig seconden weg van toenmalig rozetruidrager Thomas. Het leverde hem niet alleen de ritzege op, maar met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook eindwinst.

“Deze dag was vanaf de start waanzinnig”, vertelt Lora Roglic bij Eurosport. “Vanaf het moment dat ik al die Sloveense vlaggen zag. Toen al was deze dag een cadeau voor ons, wat er ook zou gebeuren. De kettingproblemen? Wij stonden op 600 meter van de finish en hadden geen bereikt. We waren dus constant aan het bellen, zoals vroeger. Toen ging zijn ketting eraf. Ik dacht: Hij heeft zijn best gedaan, het is zoals het is.”

Maar de Sloveen reed dus autoritair naar het roze. “Er begonnen mensen achter mij aan te lopen en te roepen: Hij heeft 35 seconden! Ik weet het niet, er gingen toen en er gaan nog steeds zo veel gevoelens door mijn lichaam. Wij hebben nog nooit zoiets als dit meegemaakt.”

© AP

Voor Roglic zal het zijn vierde eindwinst worden in een grote ronde, na drie keer op rij de Vuelta (2019-2021). Vorig jaar werd zijn hegemonie in Spanje doorbroken door Remco Evenepoel, toen de Sloveen zwaar ten val kwam. Een lange revalidatie volgde.

“Primoz is een echte sportman die gemotiveerd is om het iedere dag beter te doen”, klinkt het. “Dan is het moeilijk om tijd te nemen, de blessure te laten herstellen en vanaf nul opnieuw op te bouwen. Ik was echt blij met de manier waarop hij terugkeerde in de koersen van een week. Voorafgaand en tijdens deze Giro gebeurden er ook veel dingen, maar hij bleef positief. Ik ben blij dat aan het einde de rollen nog werden omgedraaid.”