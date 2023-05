De 151ste (!) keer, de goeie keer? Boston Celtics met ultieme score voorbij Miami en op één zege van historische NBA-comeback

Er komt een zevende wedstrijd in de finale van de Eastern Conference in de NBA. Boston won zaterdagavond met 103-104 in Miami en sleepte zo een beslissend duel uit de brand.

Derrick White kroonde zich bij de Celtics tot held van de avond. Met een buzzer beater bezorgde hij zijn team de overwinning in het Kaseya Center van de Heat.

Jayson Tatum werd met 31 punten topschutter bij Boston. Hij plukte ook twaalf rebounds en deelde vijf assists uit. Jaylen Brown had met 26 punten en tien rebounds ook een ruim aandeel in de zege. Bij Miami eindigde Jimmy Butler met 24 punten (plus elf rebounds en acht assists).

Als Boston nu ook maandag de beslissingswedstrijd wint, is de eerste keer in de NBA-geschiedenis dat een team in een play-offserie zegeviert na een 3-0 achterstand. Na 151 pogingen.

In de finale speelt Boston of Miami om de titel tegen Denver. De Nuggets zetten al eerder in de eindstrijd van de Western Conference de Los Angeles Lakers opzij met een droge 4-0.

