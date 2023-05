Fantastische beelden: Dortmund-fans zingen emotionele trainer en ploeg toe na missen Bundesliga-titel

Bayern greep zo zijn 33e titel aller tijden. Voor aanvoerder Thomas Müller was het de twaalfde in de Beierse hoofdmacht.

“De mooiste was ongetwijfeld de eerste, de meest emotionele ook. Toen speelden we in eigen huis en was ik amper negentien à twintig jaar. Dat komt dan binnen. Maar deze is ongetwijfeld de gekste. Deze wedstrijd was een weerspiegeling van onze hele terugronde. We komen verdiend op voorsprong, maar vergeten dan de voorsprong te vergroten. Vervolgens krijgen we de gelijkmaker binnen op strafschop, de zoveelste al dit seizoen. Op die manier mogen wij geen penalty’s weggeven. Dankzij Jamal Musiala klimmen we weer op voorsprong en op dat moment weten we natuurlijk dat Mainz een 1-2 voorsprong heeft in Dortmund en dat zij weten hoe zij moeten verdedigen.”

Vreugdetaferelen in Keulen, wat verderop in Dortmund een begrafenisstemming.

“Natuurlijk is dit zeer, zeer erg voor ons”, aldus coach Edin Terzic. “We kwamen vandaag te snel op achterstand, een dubbele achterstand dan nog. En je zag ook dat de bal vandaag niet rolde voor ons, dat het stroef liep. We hadden het geluk ook niet aan onze zijde. Dat neemt niet weg dat onze jongens er alles aan gedaan hebben. Ze hebben geknokt tot het einde. De hele stad en het hele stadion droomden van een titel en dan gebeurt dit... Maar morgen breekt er een nieuwe dag aan en dan richten we de blik alweer op volgend seizoen. Dan ondernemen we een nieuwe poging om de titel naar Dortmund te halen.”

De fans van Dortmund toonden zich echter van hun beste kant en zongen de ploeg toe ondanks de bittere teleurstelling.

Ook Terzich werd toegezongen, wat de trainer tot tranen toe bewoog: