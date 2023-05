VIDEO. Zoontje van Primoz Roglic steelt de show met innige knuffel en dansje met mama na Giro-triomf

Primoz Roglic sloeg zaterdag een dubbelslag in de Giro: ritwinst én roze trui. De eindzege in de Ronde van Italië is dan toch van de Sloveen van Jumbo-Visma. En dus liepen de emoties hoog op.

Allereerst bij Roglic zelf. Toen Geraint Thomas over de streep kwam, werd hij ingelicht over het verschil. Roglic wist even niet wat hem overkwam.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ten tweede bij zijn ploegmaats. Die hadden voor een groot scherm de apotheose gevolgd en konden eindelijk hun kopman in de armen sluiten. “Bij die technische problemen dacht ik: het zal toch niet?”, vertelde Koen Bouwman aan Eurosport. “Ik liep weg en ik dacht: het is voorbij. Maar het blijft Primoz, hè. Het is ongelofelijk. We wisten dat dit een tijdrit is waar het zou kunnen. Dit is schitterend.”

Sam Oomen dacht exact hetzelfde. “Het zal toch niet? Hij kwam dichter en dichter, maar dan in één keer… Het is zo’n moment dat de wereld even stilstaat. Ongelofelijk.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook de familie van Roglic was door het dolle heen. Zoontje Lev sloot de Giro-winnaar in de armen en danste vervolgens gewoon mee op de top van de Monte Lussari. Samen met mama Lora.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

En dan waren er natuurlijk ook nog de Sloveense supporters...