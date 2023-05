Het telefoontje van Marco Borsato dat voor de doorbraak van Metejoor zorgde

Zonder diens toedoen zou het nummer zelfs nooit uitgebracht zijn als duet met de Nederlandse zangeres Babet. De single was destijds het negende nummer dat Metejoor uitbracht. Tot op dat moment had de zanger enkel maar bescheiden hits gehad. In de pas verschenen documentaire over Metejoor vertelt die dat het liedje was geschreven met het Nederlandse songwriterduo The Companions. De basis van de song was er snel, maar iedereen voelde dat er nog iets aan ontbrak. Wanneer Joris het nummer in zijn eentje zong bleek het veel minder krachtig over te komen. Op dat moment was Babet ook in de opnamestudio voor de opname van een ander nummer. Aan haar werd gevraagd om de tweede stem in te zingen.

Hoewel het slechts een demo-opname was, waren Metejoor en zijn entourage meteen in de wolken omdat haar stem volgens hen perfect paste bij het nummer. Maar Babet zag het niet zitten om echt in duet te gaan met de zanger, en aanvankelijk kon men haar niet overtuigen. Tot ze een telefoontje krijgt van Marco Borsato, die haar liet weten dat 1 op een miljoen echt een goed nummer was en dat ze dit echt moest doen. “Als dit voorbijkomt, dan moet je nooit twijfelen. Dit zou ik altijd doen, als ik jou was”, zei Borsato. Dat is op een geluidsopname te horen. Ze gaat over stag en de rest is geschiedenis. Het nummer scoorde als een tierelier in Vlaanderen en Nederland.