Vrijwillige legerdienst moet jongeren zonder job leren werken

Met zo’n 300.000 zijn ze, de jongeren tussen 18 en 25 jaar die geen werk hebben en met een leefloon moeten rondkomen. Met de hulp van het leger moet daar nu verandering in komen. De ministerraad keurde vrijdag het wetsontwerp van minister van Defensie Ludivine Dedonder goed om de vrijwillige Dienst van Collectief Nut (DCN) in het leven te roepen.

Heel concreet wil de minister dat defensie volgend jaar 200 jongeren in dienst neemt. Ze krijgen dan een vorming in een militaire omgeving. In ruil krijgen de jongeren bovenop hun leefloon of werkloosheidsuitkering een extra toelage. Het traject duurt zes maanden maar als iemand een job vindt kan hij of zij de opleiding vroegtijdig stopzetten. “De jongeren krijgen een programma aangeboden in de vorm van een 38-urenweek, waarin cursussen over burgerschap, samenwerken in teamverband, veiligheid op het werk en sport centraal staan”, aldus Dedonder. Opvallend, de vorming heeft geen militaire component. De jongeren zullen dus niet leren omgaan met wapens of tactische lessen krijgen. Ze krijgen dus geen statuut als militair, reservist of burgerpersoneel.

Integratietraject

Het is de maatschappelijke rol van Defensie om jonge, onervaren, laaggekwalificeerde werkzoekenden die niet doordringen tot de arbeidsmarkt een kans te bieden, zegt Dedonder. “We moeten hen integreren en tegelijkertijd ook het gevoel geven nuttig te zijn binnen de gemeenschap. We willen hen hiermee een duidelijke omkadering en structuur aanbieden die ze anders niet zouden krijgen. We zijn er ook van overtuigd dat na zo’n traject de jongeren 99 procent zeker een job zullen vinden.” Met andere woorden, het leger moet de jongeren opleiden om volwaardig in het werkveld te stappen.

Ze zullen daarnaast ook de kans krijgen om andere vaardigheden te leren. “Via Reboot4You hebben we akkoorden gesloten met partners in verschillende sectoren, van logistiek over bouw tot de horeca. Zo bieden we opleidingen aan tot vrachtwagenchauffeur of kraanman. Opleidingen die zowel door het leger als door de private sector als volwaardig erkend worden. De vrijwillige Dienst van Collectief Nut sluit hier naadloos op aan.” Defensie werkt hiervoor samen met FOREM in Wallonië en VDAB in Vlaanderen om die grote groep jongeren te bereiken.

Onder Dedonder’s partijgenoot André Flahaut (PS) werd in 2003 al eens een gelijkaardige wet gestemd. De wet werd echter nooit concreet uitgewerkt. Opvolger Pieter De Crem (cd&v) ging uiteindelijk niet verder met het initiatief. Dedonder wil er nu wel werk van maken en in 2024 al starten met een eerste groep.