Toeval of niet? Toeschouwer die Primoz Roglic na pech terug vooruit duwde, blijkt zijn voormalige teamgenoot uit het schansspringen te zijn

Wat een geweldig verhaal: Blijkbaar was de man in de rode trui die Primoz Roglic duwde na zijn kettingprobleem Mitja Mežnar, zijn voormalige teamgenoot van het Sloveense schansspringteam.

Tot een zware val in 2007 was Roglic namelijk een groot talent in het schansspringen, maar door de gevolgen van die val schakelde hij over naar het wielrennen. 15 jaar later wint hij nu de Giro met een handje hulp van een oude bekende. Na een kettingprobleem duwde Mežnar snel weer vooruit, waardoor hij niet al te veel tijd verloor en naar het roze knalde.

“Gelukkig was hij er. Het was er zo steil dat je uit eigen beweging onmogelijk nog kan starten. Godzijdank had ik ook nog een beetje het geluk aan mijn kant. Ik moet die man ongelofelijk hard bedanken”, zei Roglic na afloop over de man. Zou hij geweten hebben dat het z’n voormalige ploegmaat was?

Het wordt nog beter: De etappe van vandaag begon in Tarvisio, op 15 kilometer van Planica. Daar won Roglic in 2007 met het Sloveense schansspringteam goud op het WK. Mežnar was toen ook deel van de ploeg, de cirkel is rond...