Primoz Roglic en Geraint Thomas complimenteren elkaar op social media: “Het was een leuke strijd, niet?”

Sportmannen op hun best. Primoz Roglic en Geraint Thomas complimenteerden elkaar op social media nu de Giro in een beslissende plooi is gevallen.

“Ik heb alles gegeven. Chapeau, Primoz, je verdient dit vriend. Als men dit mij een paar maanden geleden zou geven, toen ik in een dipje zat, had ik dit resultaat zeker aangenomen. Maar op dit moment voel ik me behoorlijk teleurgesteld”, blikte Geraint Thomas terug op de dag waarin hij de Giro verloor. Even later kwam het antwoord van Primoz Roglic: “Het was een leuke strijd, niet?”