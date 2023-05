Sclessin spuwt Ronny Deila uit en ziet Standard opnieuw zwaar onderuit gaan

Standard heeft de kater na het vertrek van Ronny Deila niet kunnen doorspoelen. In een halfleeg Sclessin gingen de Rouches met zware 0-4-cijfers onderuit tegen Cercle Brugge. Door de overtuigende zege is Cercle nu al zeker van de zesde plaats, hun beste eindklassering sinds 2008.

Philip Zinckernagel, Noë Dussenne en Gojko Cimirot werden voor de aftrap gehuldigd door het thuispubliek. De eerste als topschutter van dit seizoen, de andere twee voor hun afscheid na vele jaren trouwe dienst. Uiteraard geen bloemetjes op Sclessin voor Ronny Deila. De Noorse coach vertrok donderdagochtend als een dief in de nacht en werd getrakteerd op een veelzeggende ‘Deila tu n'es qu'une salope’. Tijdens de wedstrijd ontrolde de Luikse harde kern ook nog een spandoek met als boodschap ‘Deila you'll see the treatments reserved for traitors’. Dat belooft voor zijn doortocht op Sclessin volgend seizoen ... . In de Luikse dug-out werd Deila vervangen door Geoffrey Valenne, T1-ad-interim tot het einde van het seizoen.

Vroege voorsprong voor Cercle

In een wedstrijd zonder veel sportief belang, klom Cercle al vroeg op voorsprong. Denkey en Gboho besloten de eerste twee kansen op Bodart, maar bij de derde poging van Marcelin was de Luikse doelman kansloos (0-1). Standard reageerde met een uitbraak van Melegoni, Majecki smeet zich voor het schot van Ohio. Iets wat Bodart vijf minuten later ook moest doen op een schuiver van Siquet. Halfweg de eerste helft trok Standard de match naar zich toe. Canak, de meest bedrijvige Rouche, ontfutselde de bal van Marcelin, maar trapte voorlangs. Kort voor de rust kwam ook Dønnum tot een schot in de zestien, Majecki stond goed geplaatst om zijn knal te weren.

Kastje naar de muur

Ook na de pauze kreeg een halfleeg Sclessin opnieuw een vroege tegengoal te verwerken. Denkey werd op de rand van de zestien aangespeeld door Van der Bruggen, zette een slap verdedigende Dussenne op het verkeerde been en verschalkte Bodart met een laag gekruist schot (0-2). Boeken toe voor Standard, dat in het vierde kwartier van het kastje naar de muur werd gespeeld door een gretig Cercle. Ueda miste kort na de 0-2 al de kans op een derde doelpunt, dat er even later toch kwam na balverlies van Alzate. Abu Francis strafte af op aangeven van Gboho (0-3).

Het enige moment dat de thuisaanhang de handen toch nog eens op elkaar kon zetten, was bij de applausvervanging van Noë Dussenne, die na vier seizoenen afzwaait als kapitein van de Rouches. Dertien minuten voor tijd gaven de Rouches toch nog een teken van leven met een schot van Noubi op Majecki en een niet-gekadreerde rebound van Cimirot, maar verder was het toch vooral wachten op het verlossende eindsignaal, dat er pas kwam nadat Ueda de blamage voor de thuisploeg compleet had gemaakt met de 0-4.

Luikse treurmars, beste Cercle sinds 2008

Met een 2 op 15 en het vertrek van Deila zijn deze play-offs uitgedraaid op een langgerekte treurmars voor Standard. Een stevige domper na een seizoen waarin de Hel van Sclessin toch weer opleefde na het Venanzi-tijdperk. Cercle bekroont zijn sterke seizoen onder Miron Muslic met een zesde plaats, het beste resultaat voor de Vereniging sinds 2008.

Standard: Bodart – Dussenne (72’ Ngoy), Bokadi, Hautekiet - Melegoni, Cimirot (85’ Davida), Alzate (72’ Noubi), Dønnum – Balikwisha (62’ Laursen), Canak – Ohio (85’ Kuavita)Cercle Brugge: Majecki - Daland, Marcelin (68’ Popovic), Ravych – Siquet (77’ Hotic), Van der Bruggen (68’ Vanhoutte) , Lopes (57’ Abu Francis), Deman – Ueda, Denkey (68’ Somers), Gboho Doelpunten: 7’ Marcelin (Daland) 0-1, 51’ Denkey ( Van der Bruggen) 0-2, 65’ Abu Francis (Gboho) 0-3, 93’ Ueda 0-4Gele kaarten:45’ Ohio (fout), 53’ Lopes (fout), 86’ Noubi (opstootje).Rode kaarten: geenScheidsrechter: Van DammeToeschouwers: 11829