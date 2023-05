Limburg United staat met één been in de kwartfinales na overtuigende zege tegen Kangoeroes Mechelen

Na een gelijkopgaande start (12-10 na 7’) verhoogde United het tempo onder impuls van Delalieux (2x3 en 17 punten voor rust). De thuisploeg liep 13 punten uit: 48-35. Opvallend was dat Limburg voor rust 12 punten scoorde uit turnovers en Mechelen – dat Loubry (dij) zag uitvallen - geen enkele. Aririguzoh wist de schade halfweg te beperken: 48-37. “We moeten realistisch zijn, het zal in de terugmatch heel moeilijk worden”, zei Mechelen-coach Michiels. “Niets is echter onmogelijk. Een goede start zal maandag heel belangrijk zijn. Zo kunnen we United misschien doen twijfelen.”

Terugmatch niet overbodig

Na de pauze bracht Hammonds United met twee bommen op 58-41 (24’). Cale duwde het gaspedaal nog wat harder in en stuwde Limburg samen met Lesuisse naar 84-58 (35’). Mechelen milderde nog even van achter de vrijworplijn maar United behaalde een vlotte en ruime zege. “Ondanks het grote puntenverschil, is de terugmatch allesbehalve overbodig”, aldus coach Westphalen. “Ik verwacht dan dezelfde energie en maturiteit als vandaag. Op die manier wisten de controle over de match te krijgen en te behouden.”

QUARTERS: 24-17, 24-20 (48-37), 23-17 (71-54), 22-17.

HUBO LIMBURG UNITED: 37/67 shots (9/24x3), 10/16 vw, 30 rebounds, 23 fouten, CALE 7+15, DELALIEUX 17+7, DESIRON 7+2, HAMMONDS 3+6, STEIN 4+4, Lesuisse 5+11, De Zeeuw 5+0, Dammen 0+0, Dedroog 0+0.

MECHELEN: 24/53 shots (4/15x3), 19/25 vw, 32 rebounds, 19 fouten, LOUBRY 0+0, MUKUBU 2+7, VAN BUGGENHOUT 5+2, HARRIS 6+0, ARIRIGUZOH 14+7, Palinckx 4+14, Kotrulja 6+4, Tshimanga 0+0.