ANALYSE. #Magic12 voor oppermachtig Oostende

Het Belgische basketbalseizoen is voorbij en wie veroverde de titel? Oostende uiteraard dat zijn #Magic12 lukte en voor de twaalfde opeenvolgende keer, de 24ste in de clubgeschiedenis, kampioen van België werd. De twaalfde ook voor coach Dario Gjergja en “generaal” Dusan Djordjevic. De Servische guard, die de voorbije campagne met een voetblessure nauwelijks in actie kwam, neemt op zijn 40ste afscheid van Oostende.

LEES OOK. Oostende zet Antwerp Giants opnieuw opzij en kroont zich voor de twaalfde keer op rij tot landskampioen

Breein Tyree leidde Oostende mee naar de titel. BELGA

Toch liep het de voorbije campagne niet van een leien dakje voor de kustploeg. Na de reguliere fase (Domestic League en Elite Gold) moest het de pole-position aan Antwerp Giants laten. De Sinjoren hadden tevens van de kustploeg in de finale van de Beker van België gewonnen. Het momentum leek te kantelen naar de grootste stad van Vlaanderen, zeker ook omdat er tijdens het seizoen irritaties en nervositeit tussen de coach en selectie opborrelden. Terwijl Antwerp Giants vroeger klaar was met zijn halve finale moest Oostende tegen Kangoeroes Mechelen tot het gaatje en was het pas na vijf wedstrijden zeker van de finale.

De opener werd nipt verloren in de Lotto Arena, maar wie dacht dat Oostende wankelde was eraan voor de moeite. In de tweede en derde finalepartij pakte de kustploeg met een demonstratie uit. Daar legde het de basis van een twaalfde titel op een rij. Waar het in de Beker van België zijn suprematie kwijt is (Antwerp Giants won de laatste vijf jaar driemaal de Belgische Cup), blijft Oostende in het Belgische kampioenschap ongenaakbaar. Ook deze campagne pakte het met een mooie mix van ervaring (Gillet, Troisfontaines, Djordjevic, Jovanovic, Thurman), jong talent (Tyree, Van der Vuurst, Bleijenbergh, Buysse, Bratanovic, Buysschaert, Barcello) en van Belgen en buitenlanders uit. In de selectie van 12 spelers zaten er zeven van vorig seizoen. Continuïteit, daar zorgde architect Dario Gjergja de voorbije twaalf jaar voor. Niet eenvoudig in een Belgische competitie dat in Europa steeds meer door spelers wordt aanzien als “wipplank” naar een sterke buitenlandse league.

Enkel Europees en in de Champions League zit het Oostende niet echt mee. Zevenmaal, ontstaan in 2016, ging de Champions League door en evenveel keer was de kustploeg van de partij. Dat is knap, maar Oostende kon nooit doorstoten naar de kwartfinales. Die eer is ook voor Antwerp Giants, dat in 2019 zich kwalificeerde voor de Final Four en brons pakte. Nog steeds de beste Belgische prestatie. Daar ligt dus voor Oostende nog een in te vullen ambitie en dat is waarschijnlijk ook de insteek waarom Dario Gjergja, die nog onder contract ligt, Oostende niet verlaat. Nationaal won hij alles (12 titels, 7 keer Beker van België) en in de Champions League een resultaat neerzetten zou de kers op de taart zijn.

Volgend seizoen

Dusan Djordjevic neemt afscheid en nog enkele spelers (Tyree, Van der Vuurst, Bleijenbergh?) trekken waarschijnlijk naar sterkere Europese competities. Inzake rekrutering lukte coach Dario Gjergja steeds om sterke buitenlanders naar de kust te brengen. Ook Belgisch zal het eerstdaags enkele mooie namen presenteren. Toptalent Joppe Mennes (20) verlaat Kangoeroes Mechelen en zoekt de Belgische zeelucht op. Met Sam Van Rossom (36) heeft het dan weer de perfecte opvolger voor Dusan Djordjevic. Of kiest één van de succesvolste Belgen in het buitenland na onder meer tien jaar Valencia voor Kortrijk Spurs? De nieuwe ploeg volgend seizoen in de BNXT League en naast Oostende het tweede West-Vlaamse team in de Belgische eerste klasse.

Het is duidelijk dat Oostende in België niet makkelijk van de troon zal worden gestoten. Aan de twee ploegen van de provincie Antwerpen, Antwerp Giants en Kangoeroes Mechelen dat dit seizoen bevestigde, om de hegemonie van Oostende ook in de competitie een halt toe te roepen. Of zet Limburg United volgend seizoen een nieuwe stap voorwaarts of is het wachten op een “revival” van Charleroi? De BNXT League brengt de komende twee weken nu de apotheose van de overkoepelende competitie. Vorig jaar werd ZZ Leiden na een Nederlandse finale en ten koste van Den Bosch kampioen. Dit seizoen doen de Nederlandse ploegen het minder goed en lijkt een Belgische finale in de maak. Oostende voor een dubbel, of pakt Antwerp Giants na de Belgische Cup ook de BNXT-titel of zorgen Kangoeroes Mechelen, Limburg United of Leuven Bears voor de verrassing? Antwoord uiterlijk op 13 juni.