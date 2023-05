Rare vogels achter de draaitafel en slalommen tussen de lachende gezichten: dit was dag 2 van Extrema Outdoor

Vrijdag was er nog wat marge op het terrein, maar zaterdag verkocht Extrema Outdoor volledig uit. 25.000 bezoekers, een stralend zonnetje en veel bekende dj’s op bezoek: het was weer een magische dag aan de Plas.

De dag kwam opnieuw rustig op gang. Hier en daar nog wat kleine oogjes, maar ook heel veel zin om te feesten. Voor de vroege vogels was het optreden van Laura Hoogland op District 3 zeker een aanrader. De jonge Hasseltse zorgde al op de middag voor een straffe set.

Laura Hoogland mocht er al vroeg aan beginnen. — © Karel Hemerijckx

Beste festival van het land

Woordvoerder Lomme Valkeneers sprak vrijdag over “de beste start ooit”. Die positieve lijn werd zaterdag gladjes doorgetrokken. “Ik zie een volgelopen festivalterrein met enkel lachende gezichten, we konden niet beter hopen.”

De festivalgangers waren dan ook in hun nopjes. Teun Quintens (22) uit Houthalen-Helchteren en Keylian Meykens (21) uit Zonhoven hebben er al drie edities van Extrema Outdoor op zitten, maar amuseerden zich nooit beter dan dit jaar. “Het weer, de artiesten, de vrienden: alle factoren zitten helemaal perfect dit jaar. De sfeer is absurd goed, de organisatie heeft uitstekend werk geleverd. Extrema Outdoor is het beste festival van het land, zo simpel is het!”

Teun Quintens en Keylian Meykens waren in hun nopjes. — © gn

Veiligheid hoog in het vaandel

Tussendoor deed het drugslabo op Extrema ook zijn werk. Zo werd er een tweede, derde en vierde potentieel levensbedreigende pil ontdekt in het lab, waar de organisatie duidelijk voor waarschuwde op de verschillende ledschermen. “We sturen geen melding uit voor kattenpis”, zegt Lomme Valkeneers. “We doen er alles aan om ons festival zo veilig mogelijk te laten verlopen.”

Ook weerman Ruben Weytjens werkt mee aan een veilige editie van Extrema Outdoor. Al heeft hij weinig werk dit jaar: “Vorig jaar zat ik hier te stressen of we het festival moesten afgelasten door het noodweer, dit jaar geniet ik gewoon mee van het zonnetje.” Voor de festivalgangers heeft hij enkel nog goed nieuws: “Het blijft het volledige festival droog en zonnig. Het is enkel een beetje opletten met de hoge UV-index.”

Weerman Ruben Weytjens heeft weinig werk deze editie. — © Sven Dillen

Pestdokter met gouden masker

Op muzikaal vlak was er overdag veel aandacht voor onder andere Bermio, Shlømo, Colyn en Pan-Pot. De Aperol-stage stroomde over voor de zonnige vibes van Limburgers Reygel en Donelly. Bij het vallen van de avond steeg de sfeer richting een climax. Rare vogel Claptone kreeg de volledige massa aan het dansen in District 5. De Duitser is door zijn gouden masker in de vorm van een pestdokter één van de opvallendste artiesten op Extrema.

Een uitverkochte festivaldag zorgt natuurlijk ook voor wat chaos. Zo was het slalommen om je te verplaatsen van het ene podium naar het andere. Om er voor te zorgen dat er geen 25.000 bezoekers zich naar een podium begeven, werden verschillende klinkende namen tegelijk ingepland voor de slotoptredens. Zo moest je de hartverscheurende keuze maken tussen de ‘schijfkes’ van Armand van Helden, de spetterende thuismatch van Joyhauser en de op revanche beluste Nico Moreno.

Even was er paniek toen Nico Moreno’s naam plots van de affiche verdween in de app, maar gelukkig voor de vele fans bleek het om een technisch probleem te gaan. Vorig jaar moest de Fransman zijn set nog stopzetten omwille van de aanhoudende regen, maar nu kreeg hij een mooie herkansing als headliner op District 1.

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx