Oostende zet Antwerp Giants opnieuw opzij en kroont zich voor de twaalfde keer op rij tot landskampioen

Dario Gjergja coachte Oostende naar een twaalfde landstitel op rij. Zoals in 2018 en 2019 haalden de Zeekapiteins het in de finalereeks van Antwerp Giants. Op een éénpuntnederlaag volgden drie ruime zeges met 74 punten als gecumuleerde winstcijfers over deze drie duels

De Oostendenaars voltooien hun Magic12, zoals ze hun streven naar een dozijn landstitels op rij een heel seizoen noemen.

Opnieuw vormde het driepuntwapen een grote troef voor Oostende, ook nu al in de beginfase. Bleijenbergh, Tyree en Gillet vuurden elk een vroege bom af. Voeg daarbij een paar tweepunters van Jovanovic. Bij 13-3 moest coach Skelin al een eerste time-out aanvragen. De Ridder en Mwema brachten hun team van 15-3 naar 15-10. Upshaw milderde zelfs tot 18-15, de score aan het einde van het initiële kwart.

Het duo Barcello-Buysse stuurde Oostende naar een nieuw kloofje van tien stuks: 27-17. Coach Skelin zocht heil in een tweede time-out. Het baatte niet want Barcello en Troisfontaines verbreedden het verschil tot vijftien eenheden (32-17) na veertien minuten. Na een reactie van Zylka hielden de ervaren strijders Troisfontaines en Gillet de afstand groot: 41-24 aan de rust. Dat was meteen de grootste voorsprong van de eerste helft. Oostende had toen meer driepunters (8 op 11) dan tweepunters (7 op 14) in de korf gedropt.

Met de opener van het derde bedrijf, een bom van Gillet, keek Antwerp Giants al tegen een twintiger (44-24) aan. Het werd steeds moeilijker voor Mwema en co om de marge te overzien. Aan het halfuur bedroeg het verschil (61-43) nog achttien punten.

Vroeg in het vierde wedstrijdschuifje knauwde Antwerp Giants even aan die achterstand: 63-51. Toch zouden ze geen vijfde finale in deze reeks meer afdwingen. Twee kristalheldere bommen van Buysse (75-55) sneden hun adem af. Nog 3’20” op de klok. De nieuwe kampioen was gekend. Met nog 1’11 te gaan kreeg ook Dusan Djordjevic een invalbeurt. De kapitein van Oostende rondde de wedstrijd af met een verre bom.: 81-57. Het feest kon niet meer stuk. Van de 24 landstitels op het Oostendse palmares kwamen er twaalf op een rij tot stand onder coach Dario Gjergja en spelverdeler Dusan Djordjevic. Fantastisch.