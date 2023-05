Achilles Bocholt bekroont topseizoen met vijfde titel en derde triple

Na winst in de BENE-League en de Beker van België sloot Achilles Bocholt het seizoen af met de Belgische titel. De vijfde in de clubgeschiedenis en voor de derde keer de triple.

Van een leien dakje liep het in de eerste helft niet voor Bocholt. Voorin werden nogal wat foutjes gemaakt in de opbouw en achterin had men de grootste moeite met Carvalhais. De Portugees, die in de eerste wedstrijd tegen een blauwe kaart opliep en werd uitgesloten, zinde op wraak en slaagde met negen doelpunten in de eerste helft ruimschoots in zijn opzet. Bocholt had in die eerste periode voortdurend de leiding, maar moest tot in de slotfase van de eerste periode wachten om die voorsprong wat te kunnen uitbouwen. Spooren en Winters namen hun verantwoordelijkheid maar ook Valkenborgh scoorde twee belangrijke treffers en had zijn aandeel in de 19-14-voorsprong halfweg.

De kloof was gemaakt, Hubo Handbal drong in de tweede helft nog nauwelijks aan. De actieradius van Carvalhais bleef in de tweede helft beperkt. Bocholt deed het in aanvallend opzicht rustig. Het koos voor een geduldige opbouw. Het zocht en vond regelmatig de vrije man en bij een 27-18 op een kwartier voor het einde was de buit binnen.

BOCHOLT: Leroy, Winters 5, Gijbels, Spooren 9, Valkenborgh 4, Lamers 2, Driesen 2, Roelants, Van Criekinge, Claessens 2, D’hanis 5, Strauven 2, De Beule 2, Doms, Baeten.

HUBO HANDBAL: Di Giacomo 1, Heeren 2, Carvalhais 9, Devisch 1, Rodado, Bertels 3, Vanhove, Marchal 2, F. Glesner 3, Gevers 4, C. Glesner, Baart, Boiten, Siraut, Schellingen, Merken 2.