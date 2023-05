VIDEO. Romelu Lukaku trapt Inter na amper 40 seconden op voorsprong tegen Atalanta

Dat Big Rom snel de weg naar doel vindt wisten we al, maar na 40 seconden is wel heel snel. Na een half minuutje werd Lukaku door de Atalanta-defensie gestuurd, oog in oog met doelman Sportiello maakte hij het aardig af. Twee minuten later maakte Barella er al 2-0 van, iets na het halfuur scoorde Pasalic de 2-1. Dat was ook de ruststand.