Een Engels sprookje: Luton Town promoveert voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de Premier League

Het feit dat Coventry City en Luton Town elkaar bekampten voor een plek in de Premier League was op zich al straf. Beide clubs spelen nog niet lang in de Engelse Championship en zijn pas de afgelopen jaren aan een opmars bezig. Het behalen van die play-off-finale opzich was voor beide teams al een heuse prestatie.

Luton Town, met ex-Club Brugge-spelers Ethan Horvath en Marvelous Nakamba in de basis, kwamen halfweg de eerste helft op voorsprong via Jordan Clark. Meteen ook goed voor de ruststand. Maar iets na het uur maakte Gustavo Hamer de gelijkmaker voor Coventry City. Verlengingen moesten een beslissing vellen. In minuut 117 zowaar, scoorde Joe Taylor de winning goal voor Luton Town, maar die werd afgekeurd door de VAR. En dus kregen we penalties, een ware thriller.

Strafschoppen

Beide teams scoorden hun eerste vijf strafschoppen allemaal, en Daniel Potts zette Luton Town op 5-6. Toen was het Fankaty Dabo die de zesde voor Coventry moest omzetten. De Engelsman werd de antiheld en miste, waardoor Luton Town naar de Premier League mag. Het feestje werd alvast ingezet.

© Getty Images

Iconisch stadion

Met Luton Town krijgt de Premier League een stukje cultuur bij. Het stadionnetje van Luton Town biedt plaats aan slechts 10.000 toeschouwers en ligt midden in een Engelse woonwijk. De ingang voor het bezoekersvak springt toch wel het meest in het oog. Om de Oak Stand te bereiken, lopen de supporters langs de gevel van een huis om vervolgens door iemands tuin de trappen te beklimmen op weg naar het uitvak. Engelse voetbalnostalgie van de bovenste plank. Er zijn plannen voor een nieuw stadion, dat 23.000 toeschouwers moet ontvangen, maar dat duurt wel nog even. Voorlopig speelt Luton gewoon nog even in het iconische Kenilworth Road.