Primoz Roglic na de dubbelslag in de Giro: “Godzijdank had ik nog een beetje het geluk aan mijn zijde”

Op zijn Roglics: zo keek de Giro-winnaar naar de dag waarop hij Geraint Thomas van zijn roze wolk deed tuimelen. “Godzijdank had ik nog een beetje het geluk aan mijn zijde”, stelde hij na zijn dubbelslag in een persconferentie bovenop Monte Lussare, waar de Slovenen doorlopend zijn naam scandeerden.

Op de Monte Bondone was je nog aan het vechten met jezelf en vandaag was je supersterk. Voelde je dat je veel beter was?

“Ja, maar we zijn ondertussen vijf dagen verder. Na de crash had ik wat problemen. Ik heb nog altijd wat pijn, maar elke dag werd het een beetje beter. Vandaag had ik de benen. Ik kon het doen.”

Heb je na de crash van de tweede week gedacht dat het onmogelijk was om nog deze Giro te winnen?

“Mijn valpartij op dag vijf was niet zo erg, maar bij de tweede crash – waarbij Tao Geoghegan Hart de heup brak (red) – verloor ik wat vel. De impact op mijn heup was het grootste probleem. Het was echt pijnlijk. Ik heb elke dag blijven vechten en probeerde me dicht bij Thomas te houden.”

Was het voor de Giro al het plan om in deze tijdrit toe te slaan?

“Zeker weten. Ik wist dat de slottijdrit de beslissende dag was. Ik wist dat uit ervaring. Ik heb het vandaag gedaan. Met deze massa en deze mensen. Het is echt een dag die ik voor de rest van mijn leven zal herinneren.”

© AP

Wat ging er door je heen toen op het steilste deel van de klim je ketting afliep?

“Niet echt iets. Ik legde de ketting er opnieuw op. Ik kreeg wat rust, ik stond daar en ik kon herstarten. Ik had duidelijk nog genoeg in de benen om te blijven gaan.”

En een man langs de kant die je terug op weg hielp...

“Gelukkig was hij er. Het was er zo steil dat je uit eigen beweging onmogelijk nog kan starten. Godzijdank had ik ook nog een beetje het geluk aan mijn kant. Ik moet die man ongelofelijk hard bedanken.”

Wat betekent deze Girowinst nadat op je 33ste je al eerder drie keer de Vuelta en olympisch goud in het tijdrijden won?

“Ik weiger te vergelijken. Ik vind het altijd een beetje unfair om af te wegen tussen dit en dat. Wat is meer waard? Wat is minder? Neen, dat doe ik niet. Mijn boodschap is duidelijk: je moet altijd hoop houden om je doorheen een situatie heen te vechten. Zo ben ik. Het is zowat het verhaal van deze Giro. Als je dan die slottijdrit rijdt, kan het je eigenlijk niet schelen of je wint of verliest. Je geeft gewoon alles wat je in je hebt, midden in die juichende mensenzee. En op het einde konden wij allemaal samen vieren.”

Heeft het niet meer waarde dat je een Tourwinnaar als Geraint Thomas voor de eindzege klopte?

“We spraken achteraf met elkaar. Hij feliciteerde me. Hij zei dat ik het verdiend had. We zijn ook een beetje vrienden. We drinken samen een biertje. Ik heb veel respect voor hem. Het was een plezier om tegen hem te kunnen vechten.”

© AP

Hoe doe je dat om al die jaren zo regelmatig te zijn in rittenkoersen waarin je bijna altijd op een dag de leiderstrui draagt? Op de Tour na deed je dat al 23 keer op rij.

“Ik hou gewoon van dit werk. De jonge generatie pusht ons wel. Maar de oude gasten zijn nog wel aan het rondschoppen hoor. In de loop van de jaren heb ik wel heel wat ervaring opgedaan, maar anderzijds ben ik nog altijd aan het bijleren. Ik blijf mezelf en iedereen uitdagen.”

Hoe ga je deze eindzege vieren? Met je familie, met de fans?

“Weet ik veel, maar vieren zal ik. Ik moet wel eerst nog de etappe van zondag afwerken.”

© AP

Hoe kijk je naar de prestatie van deze selectie van Jumbo-Visma?

“Ik ben één van de acht. We hadden door Covid wel wat problemen om die acht samen te stellen, maar we zijn er nog allemaal. Het is één grote familie. Met sommige jongens was ik ongeveer heel dit jaar al samen. Met de focus op de Giro. Deze winst is voor ieder van ons heel emotioneel. Ik had kippenvel., ik was sprakeloos. Tranen in de ogen. Ik ben extreem trots om een jongen te zijn waarvoor iedereen supportert, wat het resultaat ook is. Het is gewoon ongelofelijk.”

Ga je straks naar de Tour de France?

“Ik wil nu toch eerst een feestje bouwen na de Giro-eindzege. Jullie weten allemaal wel wat er nog ontbreekt bij mij (doelend op Tourwinst, red).”

Zou je graag hebben dat je driejarig zoontje Lev ook wielrenner wordt?

“(Het tweede zoontje is anderhalf jaar, red) Ik wil gewoon dat hij gezond en gelukkig is. De fiets speelt daarbij geen belangrijke rol”, sluit Roglic af.