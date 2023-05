FOTO. Een knuffel als dank voor de minister van Olivier Vandecasteele

Na 15 maanden opsluiting in Iran en évenveel maanden van intense onderhandelingen, is Olivier Vandecasteele opnieuw thuis. Als dank voor die diplomatieke krachttoer, deelde Vandecasteele

Olivier Vandecasteele werd vrijdagavond op de luchthaven van Melsbroek opgewacht door zijn familie, maar ook door vier leden van de Belgische regering die zich ingezet hadden voor zijn vrijlating. “Ze waren daar, op de uitdrukkelijke vraag van Olivier en zijn familie”, zo klinkt het.

Naast premier Alexander De Croo (Open VLD), Justitieminister Van Quickenborne (Open VLD) en Defensieminister Ludivine Dedonder (PS), was ook minister van Buitenlandse Zaken Lahbib aanwezig.

Zij voerde de afgelopen maanden intense onderhandelingen met haar Iraanse collega. Twee keer ging ze persoonlijk in gesprek met de Iraanse Buitenlandminister. Ze vloog daarvoor naar New York, en sprak hem een tweede keer aan in de wandelgangen bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Voor die inspanningen kreeg ze vrijdagavond een welgemeende knuffel van Olivier Vandecasteele als dank, zo blijkt uit het beeld.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Gisteravond de glimlach van Olivier in het echt zien en niet meer op een poster!”, aldus Lahbib. “Het resultaat van maanden werk en het engagement van zovele mensen. Erkenning, blijdschap en opluchting. Welkom thuis Olivier!”

Een tweede beeld toont hoe Olivier Vandecasteele en zijn familie na de hereniging op Melsbroek, nog even nakaarten met de vier ministers over de hele operatie.