Vier Belgische boten plaatsen zich voor hun World Cup finale en realiseren zo een unieke vier op vier

Artuur Peters opende de medailledans met zijn A-finale in de K1 1000m mannen. Hij meldde zich na zijn zesde plaats op het WK 2022 en zijn sterke races de voorbije dagen als belangrijke outsider. De 26-jarige Neerpeltenaar startte vrij voorzichtig. Na 250 m keek hij tegen een kloof van drie seconden aan. Halfweg viel Artuur terug naar een zevende plaats. Deze finale bleek zijn vierde wedstrijd in amper vierentwintig uur en blijkbaar miste hij de frisheid om het tij te keren. Sterker nog, in de laatste 250 meter moest hij ook die zevende plaats aan de Deen Poulsen laten, zodat Artuur Peters uiteindelijk pas achtste finishte. De finale werd verrassend gewonnen door de Hongaar vice-Olympische kampioen Adam Varga, die niet alleen de bronzen medaillewinnaar Fernando Pimenta opnieuw vooraf ging maar ook zijn landgenoot Balint Kopasz, de regerende Olympische en wereldkampioenen, pas op een derde plaats zag finishen.

Rond de middag was het de beurt aan vier Belgische kajaksters om hun medaillerace in de K4 500m te peddelen. Al snel bleek dat die finale het hoogst haalbare was voor een project dat pas dit seizoen werd opgestart. Anastasia Okunkova, Hermien Peters, Lize Broekx en Amber van Broekhoven sloten deze World Cup met een negende plaats af . Dit was een stuk beter dan het resultaat dat ze in de vorige World Cupregatta realiseerden.

In de namiddag was het de beurt aan de twee Belgische K2 teams. Artuur Peters bleek wel voldoende hersteld. Hij sloot met zijn Mechelse teamgenoot Bram Sikkens de halve finalerace van de K2 500m als tweede af en dat op minder dan één seconde na de Duitse favorieten Frank - Hiller. Meteen was ook dat derde finaleticket voor het Belgisch kajak een feit. Artuur en Bram mogen zelfs met hun zesde snelste tijd die medaillerace met vertrouwen tegemoet zien.

© William Defraigne

Een half uur later was het aan zus Hermien en Lize Broekx om te proberen die onwaarschijnlijke vier op vier vol te maken. De bronzen WK-medaillewinnaars waren aan hun derde race van de dag toe. Het gevaar dat vermoeidheid hen zuur zou opbreken en eventueel uit de A-finale zou houden was reëel. Hermien en Lize deden het evenwel schitterend. Zij finishten derde op minder dan een halve seconde van de Chinese winnaressen Wang - Yin. De Belgische vier op vier was compleet.

© William Defraigne

Morgen worden de laatste twee A-finales afgewerkt en zowel Peters - Sikkens als Peters - Broekx hebben voldoende kwaliteit in huis om ook nog voor de kers(en) op de taart te zorgen.

-

De resultaten.

Elites mannen:

K1 1000m: A-finale:

1. Adam Varga (Hon) 3:42.94

2. Fernando Pimenta (Por) 3:44.56

3. Balint Kopasz (Hon) 3:44.85

4. Thomas Green (Aus) 3:45.72

5. Jakob Thordsen (Dui) 3:46.44

6. Agustin Vernice (Arg) 3:47.04

7. René Holten Poulsen (Den) 3:48.50

8. ARTUUR PETERS (BEL) 3:48.58

9. Andrej Olijnik (Lit) 3:49.31

Artuur Peters sluit deze tweede World Cupregatta af met een 8ste plaats op 45 kajakkers

K2 500m.

Halve finale: 27 teams; drie races, eerste drie plaatsen zich voor de A-finale.

Derde halve race:

1. Frank - Hiller (Dui) 1:32.83

2. SIKKENS - PETERS (BEL) 1:33.57

3. Kurucz - Balogh (Hon) 1:34.69

4. Rieea - Di Liberto (Ita) 1:34.71

5. Pilarz - Leszcynski (Pol) 1:35.56

6. Kolehmainen - Hakal (Fin) 1:36.93

7. Stepijn - Grabowski (Pol) 1:37.71

8. Cho - Jang (Kor) 2:49.83

Bram Sikkens (KCC Mechelen) en Artuur Peters (Neerpelt WC) peddelen zondag om 11.54 uur hun A-finale

Elites vrouwen.

K4 500m.

Halve finale: zes teams, eerste drie plaatsen zich voor de A-finale:

1. Slovakije 1:42.53

2. China 1:42.63

3. BELGIE (OKUNKOVA - PETERS - BROEKX - VAN BROEKHOVEN) 1:43.12

4. Polen 1;44.57

5. Korea 1:46.84

Anastasia Okunkova (KCC Mechelen) Hermien Peters (Neerpelt WC), Lize Broekx (Neerpelt WC) en Amber van Broekhoven (Neerpelt WC)

A-finale; voor de plaatsen één tot negen:

1. Polen 1:38.38

2. China 1:38.81

3. Duitsland 1:39.02

4. Denemarken 1:40.35

5. Oekraïne 1:41.42

6. Nederland 1:42.26

7. Slovakije 1:42.49

8. China II 1:42.55

9. BELGIE (OKUNKOVA - PETERS - BROEKX - VAN BROEKHOVEN) 1:44.38

K2 500m.

Halve finales: 15 teams, twee races, eerste drie plaatsen zich voor de A-finale.

Eerste race:

1. Wang - Yin (Chn) 1:50.57

2. Povkh - Kuklinovska (Oek) 1:50.91

3. PETERS - BROEKX (BEL) 1:51.03

4. Konijn - Vorsselman (Ned) 1:51.73

5. Cicali - Genzo (Ita) 1:54.85

6. Roxanna en Adriana Lehaci (Oos) 1:55.81

7. Jo - Lee (Kor) 1:59.73

8. Olivier - Van Vuuren (ZAf) 2:04.53

Hermien Peters (Neerpelt WC) en Lize Broekx (Neerpelt WC) peddelen zondag om 12.12 uur hun A-finale.