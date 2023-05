Te land, ter zee en in de lucht: Extrema Outdoor in beeld vanuit elke hoek

Te land, ter zee en in de lucht. Overal zijn dit weekend fotografen van HBVL bezig om het dansfeest dat Extrema Outdoor is in beeld te brengen. Zo gingen onze fotografen Karel en Sven aan boord van de Extrema boot. Ook vanop het water ziet het festivalterrein er prachtig uit. Dat bewijzen de beelden toch. Daarnaast vlogen we al door de Extrema Resort en baanden onze fotografen zich een weg doorheen alle dansende bezoekers aan de verschillende podia.