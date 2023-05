IN BEELD. Ook tweede dag Blues Peer is een schot in de roos met muzikale hoogtepunten en veel pintjes

Peer

Van een voltreffer gesproken. Ook de tweede dag van Blues Peer blijkt een schot in de roos. De festivalwei loopt stilaan vol, het bier stroomt rijkelijk, en ook muzikaal is het heerlijk genieten. Onze fotograaf Dick legde de opvallendste bezoekers in beeld. Schol, en geniet van zijn impressies over blues, buiken en bier!

© Dick Demey

JRD