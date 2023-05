Elise Mertens begint niet honderd procent fit aan Roland Garros: “Maar ik denk dat het goed komt”

“Ik ben enthousiast, ik hou van de grandslamtoernooien. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat ik hier in Parijs speel, maar het blijft heel speciaal”, vertelde de Hamontse zaterdag. Mertens voegde eraan toe dat het wel goed zit met de vorm, ondanks dat ze verstek moest laten gaan voor het WTA 250-toernooi in Straatsburg vanwege een pijnlijke rechterschouder. “Ik voel me misschien niet honderd procent, maar ik kan spelen. Ik denk dat het goed komt. Ik heb mijn fysiotrainer bij me, dus dat helpt veel.”

Dubbelspecialiste

Mertens presteerde al vaak goed op Roland Garros. Zo bereikte ze vorig jaar opnieuw de achtste finales, maar daarin was de jonge Amerikaanse Coco Gauff (WTA 3) te sterk. De laatste tijd schittert ze echter in het dubbelspel, want ze won afgelopen weekend op het WTA 1000-toernooi in Rome het dubbelspel met de Australische Storm Hunter.

“Mijn prioriteit is het enkelspel”, bekende ze. “Ik wil in de top dertig van de wereld blijven, dus ik moet hier wedstrijden winnen en proberen nog beter te doen. Het dubbelspel zien we later wel. Ik neem het op tegen een lucky loser, dus mijn tegenstandster heeft al een paar wedstrijden achter de rug. Misschien zal ze daardoor ook een beetje moe zijn, maar ik denk dat ze alles zal geven. Ik zal agressief moeten zijn en het verschil moeten maken.”