VIDEO. Ploegmaats Primoz Roglic kijken bij podium vol spanning naar finale: “Dit is heel speciaal om mee te maken”

Koen Bouwman, Michel Hesmann en Sam Oomen vatten post op de voorste rij bij het podium om te kijken hoe hun kopman Primoz Roglic het er vanaf bracht. Uiteindelijk zagen ze hoe hij ondanks kettingproblemen knalde naar de rit- en eindzege. De vreugde bij z’n ploegmaats was enorm.

Sam Oomen deed na afloop z’n relaas: “Het zag er heel de tijd goed uit. Maar dan gebeurt dat met die ketting. Het zal toch niet, dacht ik. Het was een moment dat de wereld even stil stond. Voor het publiek is het misschien een ‘tamme’ Giro geweest, maar wel eentje met een spannende apotheose. Ik weet even niet goed wat zeggen. Het is echt gekkenhuis, een rollercoaster. Dit is heel speciaal om mee te maken.