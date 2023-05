Vandalen gaan driest tekeer in brasserie tegenover Grot van Wiemesmeer

Vandalen hebben behoorlijk wat schade aangericht in brasserie Lindenhof tegenover de Lourdesgrot in Wiemesmeer (Zutendaal). Ze vernielden onder meer televisieschermen, een deur en ramen.

“We weten dat er mensen over de poort zijn gekropen en de deur hebben opengebroken om binnen te geraken”, zegt zaakvoerster Sarah Strijpsteen. “Binnen hebben ze behoorlijk wat vernielingen aangebracht. Onder meer twee televisieschermen zijn beschadigd. Er is gewoon op ingehakt. Ook de deur om binnen te komen, is stukgemaakt. Net zoals enkele ramen. Neen, ze hebben niets meegenomen. Waarom weten we niet. Het lijkt ons pure vernielzucht.” De politie Carma onderzoekt de zaak.