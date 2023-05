Kleuters van Kozen worden voor één dag archeologen

Otis en Emma in actie

Net voor de eigenlijke archeologiedagen mocht basisschool Het Kozijntje al een kijkje nemen op de historische site in Brustem. Archeologen zijn daar aan de slag in en rond de burchttoren.

“Er stond een heel team ons op te wachten om onze kinderen een leuke namiddag te geven”, zo vertelt juf Lieve Jeuris. “Eerst mochten de kinderen zelf een kroon versieren. Daarna kregen we een interessante voorstelling door twee leuke personages, Emma en Otis. Een heel geslaagde aanpak om kinderen meer te leren over archeologie. Vervolgens mochten ze zelf op speurtocht naar de materialen die archeologen gebruiken. Bij het naar huis gaan kregen alle kinderen nog een leuk zakje met een boekje over Emma en Otis. De afsluiter van een erg boeiende en leerrijke namiddag”, besluit juf Lieve. len