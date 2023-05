Lennert Van Eetvelt spoelt lastige periode door met ritzege in Alpes Isère Tour en is nieuwe leider: “Dit doet heel veel deugd”

Vorige maand werd Van Eetvelt op non-actief gezet. In de Tour des Alpes Maritimes et du Var vond de Franse dopingautoriteit een verboden substantie in zijn urine. Het ging om een toegelaten substantie in een neusspray, die de 21-jarige renner van Lotto-Dstny ook vermeld had op het dopingformulier. Van Eetvelt werd even op non-actief gezet door zijn team, maar werd vorige week vrijgesproken in de zaak.

En zo mocht hij vandaag meteen in actie komen in de Franse beloftenkoers Alpes Isère Tour. Met een prachtige solo graaide hij de ritzege mee. Van Eetvelt won met 52 seconden voorsprong op de Brit Oscar Onley, en wordt ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

“Ik voelde me ontzettend goed vandaag”, gaf Lennert van Eetvelt na afloop toe. “We sprongen met enkele jongens weg en we gingen er gewoon voor. Ik voelde onderweg wel dat ik bij de betere klimmers was en ik besloot om er een zware wedstrijd van te maken. Op het eind waagde ik mijn kans. Iedereen zat duidelijk kapot, er was nog een klein knikje op zo’n 9 km van het eind en ik ging er voluit voor. Dat lukte, niemand kon volgen en ik soleerde naar de zege.”