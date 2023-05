Presentator moet per direct opstappen bij ITV na uitlekken van affaire met “veel jonger” mannelijk personeelslid

De Britse televisiepresentator Philip Schofield moet per direct opstappen bij de commerciële zender ITV, nadat is uitgelekt dat hij een affaire heeft gehad met een mannelijk personeelslid. Dat meldt The Guardian.

Schofield (61) moest vorige week al opstappen als presentator van de erg populaire ochtendshow ‘This Morning’ na een breuk met co-presentatrice Holly Willoughby, waarmee hij het programma al sinds 2009 presenteerde. Nu blijkt echter dat de man in 2020 ook een affaire had met een “veel jonger” mannelijk personeelslid bij ITV.

“Ik wil mijn spijt betuigen voor wat er gebeurd is”, klinkt het zaterdag in een persbericht van Schofield. “In mijn poging om een ex-collega te beschermen, ben ik niet oprecht geweest over een relatie. Ik ben me er pijnlijk van bewust dat ik hierover heb gelogen tegen ITV, tegen mijn collega’s en mijn vrienden, tegen mijn management, tegen de media, en het belangrijkst van al: tegen mijn familie. Het spijt me heel, heel hard, ook dat ik ontrouw ben geweest tegen mijn vrouw.”

Ontslag

Schofield benadrukte wel dat de relatie “niet slim, maar ook niet illegaal” was, en legde er ook de nadruk op dat de affaire niets te maken heeft met zijn recente vertrek bij ‘This Morning’. Hij kondigde ook meteen zijn vertrek per direct bij ITV aan.

De zender aanvaardde dat ontslag, en liet in een reactie weten “diep teleurgesteld te zijn door het bedrog van Phillip Schofield. De relaties bij ITV zijn gebouwd op vertrouwen. Philip heeft ons dingen verzekerd waarvan hij nu toegeeft dat ze niet oprecht waren. We voelen ons zwaar in de steek gelaten. We aanvaarden zijn ontslag bij ITV, en kunnen bevestigen dat hij niet langer op het scherm te zien zal zijn.”