VOORBESCHOUWING GIRO 2023. Rit 21 (Rome-Rome) Grijpt Mark Cavendish in massaspurt zijn allerlaatste kans of zet Milan de puntjes op de i?

Een laatste massaspurt en het ceremoniepodium van deze 106de Giro d’Italia met Primoz Roglic - en niet Geraint Thomas - als de centrale figuur: dat is wat vandaag in Rome nog op het programma staat. En dan valt het doek over een editie die niet bepaald groots was, maar daar hebben de laureaten van de verschillende klassementen absoluut geen boodschap aan.

Kort:

Start: om 15.25 uur

Aankomst: om 18.45 uur

Afstand: 126 km (transfer van 2500 meter)

Het parcours:

Qua moeilijkheidsgraad is dit een niemendalletje in vergelijking met de voorbije weken. Hooguit 800 hoogtemeters zijn te overwinnen in een kleine 130 km. De laatste etappe start in de EUR-wijk in Rome. Er wordt koers gezet naar Lido di Ostia, een haven en badstad van de hoofdstad aan de Tyrreense zee. Daarna wordt opnieuw naar het historische centrum van Rome gereden, waar vijf ronden van 13,6 kilometer worden afgehaspeld. Het gaat over goede wegen, maar het roadbook ‘Il Garibaldi’ geeft ook aan dat er enkele tricky bochten zijn. Het stadscircuit loopt langs tal van historische plaatsen in de hoofdstad van wat ooit het Romeinse Rijk was. Het is een variant van de Giro-lus die in 2018 door Rome werd getrokken. Alleen gaan we nu noordelijker, waardoor er zes extra kilometer zijn dan de slotetappe die toen door Sam Bennett werd gewonnen. Met het Colosseum op de achtergrond kan de finishfoto indrukwekkend zijn.

Onze sterren:

De strijd om de ‘maglia ciclamino’ is al lang gestreden. Eigenlijk had Jonathan Milan onderweg naar Rome in het puntenklassement niet echt een zware tegenstander. Zeker niet nadat Mads Pedersen ziek uitviel. De Italiaan kan zondag dé kroon op het werk zetten door twee weken na zijn sprintzege in San Salvo opnieuw toe te slaan. Tussendoor pakte hij wel vier tweede plaatsen mee.

De grootste tegenstander van de ‘Reus van Bugla’ zou weleens Mark Cavendish kunnen worden. Vanuit de buik van het peloton vernamen we dat de Brit heel goed de laatste zware slotweek heeft verteerd. En het is nu eenmaal zijn allerlaatste Girorit ooit.

In principe krijgen we met de ‘Grande Arrivo’ de zevende massaspurt van deze Ronde, maar voor hetzelfde geld is er nog iemand die probeert de sprint te ontlopen. De kans is miniem, maar je weet maar nooit. Zou zo’n Derek Gee nog eens proberen? Uitsluitsel rond de klok van 18.45 uur.

*** Jonathan Milan

** Mark Cavendish, Michael Matthews

* Arne Marit, Derek Gee, Fernando Gaviria

Dit zijn de sleutelmomenten:

Zoals in alle slotetappes van een grote ronde krijgen we het eerste uur de typische beelden van feestende renners, al zal dat in Italië met een glas prosecco in de hand zijn. Pas wanneer de vijf plaatselijke ronden worden aangesneden, begint de laatste etappe echt.

De Via dei Fori Imperiali in Rome: daar gebeurt het zondag in de vooravond voor de allerlaatste keer in deze 106de Giro. De laatste rechte lijn is zevenhonderd meter lang. De laatste drie kilometer zijn de wegen breed. De finale kent ook geen geheimen voor de sprinters, want ze krijgen in de voorafgaande ‘laps’ de tijd om zeer goed in te schatten hoe ze het zullen doen in de laatste sprint van deze Giro.

© EPA-EFE

Dit moet u nog weten:

* Zondagmorgen worden de 125 resterende renners Rome ingevlogen. Omdat de tijdslimiet voor de klimtijdrit werd opgetrokken van 30 naar 50 procent, verloren we zaterdagmiddag geen coureur meer. Tenzij er zich zondagochtend nog iemand ziek meldt, maar dat zou zonde zijn na zo’n slopende tocht.

* De laatste etappe start in een moderne wijk die in het zuiden van Rome ligt. De buurt EUR werd ontworpen om daar de Wereldtentoonstelling van 1942 te houden, maar de tweede wereldoorlog besliste er anders over.

* Rome is – net als Verona vorig jaar – geen traditionele aankomststad van de Giro. Dat was Milaan wel, waar de hoofdzetel van organisator RCS ligt en waar de redactie van La Gazzetta dello Sport is gevestigd. Het is na 1911, 1950, 2009 en 2018 pas de vijfde keer dat de Giro eindigt in de Italiaanse hoofdstad. In 2009 was dat met een tijdrit gewonnen door de Litouwer Ignatas Konovalovas die nog altijd prof is bij Groupama-FDJ.

* De bekleding van de straat waar de Giro eindigt, is apart. De Via dei Fori Imperiali is belegd met sanpietrini (te schrijven met n of m). Het is een soort kasseien die typisch is voor Rome. De naam is afgeleid van het Sint-Pietersplein, waar dit soort straatstenen voor het eerst werd gebruikt voor de aanleg van deze wereldberoemde plaats. Als het regent kunnen deze sanpietrini gevaarlijk glad zijn, maar dat zal zondag niet het geval zijn. Deze Romeinse stenen hebben zelfs een eigen website: www.sampietrino.it.

* Het wordt een zonnige, zomerse slotdag met temperaturen die schommelen tussen 28 graden bij de start en 24 graden bij de finish. De wind (zuidwesten 2 Beaufort) zal midden het stadscentrum van Rome niet bepaald een rol spelen.

* Iljo Keisse won vanuit de vlucht in 2015 de slotetappe, al lag de finish toen in Milaan. Hij is de laatste Belgische winnaar van de afsluitende rit in de Giro.