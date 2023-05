VIDEO. Het moment waarop Primoz Roglic bijna Girozege aan zich voorbij zag gaan: “Trapte zelf m’n ketting eraf”

Even leek het alsof een kettingprobleem Primoz Roglic van de Girozege zou houden. De Sloveen stond even stil en verloor tijd, maar zelfs dat weerhield hem niet om naar de rit- en eindzege te knallen.

Na het drama in de tijdrit op La Planche des Belles Filles in de Tour de France van 2020, leek nu ook de Monte Lussari een nieuw zwart punt te worden in de wielercarrière van Primoz Roglic. Net wanneer de Sloveen Geraint Thomas uit het roze aan het knallen was, stond hij opeens met voet aan grond met een kettingprobleem. “Wat er met m’n ketting gebeurde? Ik trapte hem er zelf af. Dat zijn dingen die kunnen gebeuren in de koers. Gelukkig kon ik relatief snel terug verder”, vertelde Roglic na afloop.