Fietsster (62) overleden na ongeval met tractor in Hoogstraten

Bij een zwaar verkeersongeval op de Vrijheid in Hoogstraten is zaterdagnamiddag een vrouw van 62 uit Minderhout (Hoogstraten) om het leven gekomen. Volgens de eerste vaststellingen reed het slachtoffer met haar fiets in de richting van haar woonplaats toen ze werd ingehaald door een tractor die in dezelfde richting reed.

Het is niet duidelijk of de vrouw door de tractor werd geraakt of dat ze werd opgeschrikt en hierdoor ten val is gekomen. Medische hulp mocht niet meer baten. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het politiekantoor. De Vrijheid is daar vrij smal.

Aan beide zijden van de weg zijn met gele verf fietssuggestiestroken geschilderd, maar toch voelen heel wat tweewielers er zich onveilig. Na het ongeval organiseerde de lokale politie Noorderkempen een lokale omleiding. De bestuurder van de tractor is een man van 48 uit Hoogstraten. Er werd geen verkeersdeskundige aangesteld. (mph)