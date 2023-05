Primoz Roglic sprakeloos na dubbelslag in Giro: “Dit zijn de momenten waarvoor ik leef”, Thomas: “Hij heeft me gesloopt, respect naar hem”

“Dit is echt geweldig. De overwinning, de sfeer, alles”, blikt kersvers Giro-winnaar Primoz Roglic terug na zijn dubbelslag. “Dit zijn de momenten waarvoor ik leef. Het wordt iets moment om voor altijd te onthouden!” Nochtans leek het bijna mis te gaan, toen Roglic met een kettingprobleem langs de kant stond. “Wat er met m’n ketting gebeurde? Ik trapte hem er zelf af. Dat zijn dingen die kunnen gebeuren in de koers. Gelukkig kon ik relatief snel terug verder. Het gaf me extra kracht om nog harder door te gaan. Het geweldige publiek gaf me extra wattages om te vliegen. Wat ik morgen in Rome verwacht? Het wordt nog vol focussen, want het wordt nog een lastige rit. Maar het ziet er goed uit!”, aldus een breedlachende Roglic.

© AP

Geraint Thomas: “Ik verlies liever met deze marge dan dat ik op twee seconden zou stranden”

“Ik wil geen excuses zoeken, maar om met een gewone fiets een tijdrit af te leggen is best raar”, blikt Geraint Thomas terug. “Maar goed, dat was voor iedereen zo. Ik verlies liever met deze marge, dan dat ik op twee seconden zou stranden. Dat zou extra zuur geweest zijn. Primoz heeft me gesloopt. Maar hij verdient dit absoluut, respect naar hem. Zelfs z’n mechanisch probleem stopte hem niet. Dan verdien je te winnen. Voor de Giro had ik hiervan gedroomd, maar nu voelt het natuurlijk echt zuur. Wat is dat toch met ‘G’s’ en tweede worden in deze Giro?” grapt Thomas nog even. Verwijzend naar de Canadees Derek Gee, die vier keer tweede werd in de Giro.