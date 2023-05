Al vier potentieel levensbedreigende xtc-pillen gevonden in testlabo van Extrema Outdoor

Het testlabo van Extrema Outdoor blijkt ook dit jaar effectief. Ondertussen zijn er al vier zeer hoog gedoseerde xtc-pillen gevonden in het drugslabo van het NICC. Er wordt gewaarschuwd voor Moncler-pillen in de vorm van een spookje en een andere in de vorm van rode blokjes.

“Zodra er iets gevonden wordt in het labo, komen wij even samen met een beperkte groep”, vertelt woordvoerder Lomme Valkeneers. “Wanneer wij communiceren over een pil, betekent het ook effectief dat die levensbedreigend kan zijn. We sturen geen melding uit voor ‘kattenpis’”.

De vier pillen die gevonden zijn, worden nu gebundeld op de ledschermen. Eerder werd er al gewaarschuwd voor een oranje pil in de vorm van een adelaar met daarin een hakenkruis. Nu dus ook voor een blauwe en groene Moncler-pil in de vorm van een spookje en een rood blokje.