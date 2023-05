Bocholt

Burgemeester Stijn Van Baelen is zaterdagmiddag in het huwelijksbootje gestopt met Pramila Roozen. Na de plechtigheid was er een volksfeest op het Bocholtse kerkplein. Iedereen was welkom om samen met het echtpaar het glas te heffen. Van Baelen is de eerste Bocholtse burgemeester in functie die in het huwelijksbootje stapt.