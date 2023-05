UITSLAG RONDE VAN ITALIË RIT 20. Ontketende Primoz Roglic kraakt Geraint Thomas middendoor in de klimtijdrit en wint op de voorlaatste dag de Giro

De 106de Giro d’Italia is van Primoz Roglic. De 33-jarige Sloveen plooide op de beestig zware Monte Lussari leider Geraint Thomas gewoon middendoor. De Olympische kampioen van Tokio 2020 zette zijn achterstand van 26 seconden om in een voorsprong van 14 seconden. Ondanks materiaalpech. Er stond gewoon geen maat op een ontketende Rogla.

Roze trui: Primoz Roglic (Slo)

Paarse trui: Jonathan Milan (Ita)

Blauwe trui: Thibaut Pinot (Fra)

Witte trui: João Almeida (Por)

Hoe kwam de zege tot stand?

Primoz Roglic was van begin tot einde de snelste in deze klimtijdrit van 18,6 km. Na het tweede tussenpunt liep zijn ketting wel nog even af, maar niets of niemand zou hem tegenhoudenmidden de meute Sloveense landgenoten. In het tweede gedeelte van de klim nam hij definitief afstand van Geraint Thomas. Daarmee heeft hij zijn revanche beet voor de Tour die hij drie jaar geleden in een ongeveer gelijkaardige klimtijdrit verloor van Tadej Pogacar. Uiteindelijk kwam hij 40 seconden sneller binnen dan Geraint Thomas. João Almeida, derde na vrijdagavond, werd ook derde in de klimtijdrit, op 42 seconden van Roglic.

Na de eerste heat – bestaande uit renners die helemaal achterin zijn geklasseerd – zat Thibaut Guarnelec in de hot seat. De Fransman van Arkéa-Samsic kwam 1’41” vroeger binnen dan de Brit Stevie Williams van Israel-Premier Tech. Omdat er logistiek zoveel problemen waren, bestond de tijdrit uit drie waves waarbij er telkens tussen de laatste van de eerste groep en de eerste van de volgende groep 1 uur 46 minuten verschil zat. Dat was nodig om alle motards en ploegmecaniciens opnieuw naar beneden te laten komen.

Het was Thomas Champion die zijn landgenoot uit de hot seat haalde. De winnaar van de ‘Fuga Pinarello’ (de prijs voor de meeste vluchtkilometers) reed 19 seconden sneller dan Guarnelec en was de eerste die meer dan 23 km per uur haalde over de 18,6 km. De Fransman zat amper neer of de 21-jatrige Matthew Riccitello verpulverde Champions tijd. Het Amerikaanse vedergewicht deed er nog eens 1’57 seconden af en haalde als eerste een gemiddelde van 24 km per uur. De benjamin van deze Giro zat bijna twee uur in de hot seat (een smal stoeltje) en verdween na de nieuwe besttijd (min 3 seconden) van Jay Vine, maar de net na hem gestarte ploegmaat Brandon McNulty verpulverde ook Vines tijd met 46 seconden. De Amerikaan van UAE Team Emirates haalde een gemiddelde van 24,527 km per uur, maar daar ging Sepp Kuss nog twee seconden onder. Op dat moment stonden drie Amerikanen in de eerste vier, maar de gladiatoren van deze Giro moesten dan nog binnenlopen. Daar deed Thibaut Pinot nog eens zes seconden af, maar dat was niet voldoende voor een plaats in de top drie.

Primoz Roglic. — © EPA-EFE

Wat deden de favorieten?

Uitdager Primoz Roglic won de tweestrijd van een letterlijk lijkbleke Geraint Thomas en pakte daarmee na drie keer de Vuelta nu ook de Giro.

Bij de winnaars in de top-tien zaten ook Thibaut Pinot die een plaats steeg en zijn allerlaatste Giro als vijfde zal eindigen. Ook Thymen Arensman klom van zeven naar zes. De Noor Andreas Leknessund steeg van negen naar acht.

Dé grote verliezer van Monte Lussari was natuurlijk Geraint Thomas. Verloren ook nog van hun pluimen: Eddie Dunbar die van de vijfde plaats naar de zevende stek zakte. Het was al een paar dagen duidelijk dat de Ier einde latijn was. Ook Lennard Kämna verloor een plaats aan Leknessund en wordt dus de negende van Rome.

Lennard Kämna. — © Getty Images,

Wat deden de Belgen?

Laurens De Plus verzekerde zich gemakkelijk van de tiende plaats in de eindstand van deze Giro. De Ninovieter kwam één seconde sneller binnen dan Ilan Van Wilder. Waarmee de luitenant van Remco Evenepoel na de tijdrit van de dertiende naar de twaalfde plaats steeg. De Opwijkenaar ging voorbij Santiago Buitrago, de ritwinnaar van Tre Cime di Lavaredo. Hij was 48 seconden sneller dan de Colombiaan, die vrij snel na de start wel een schakelprobleem kende, maar dat verklaart niet volledig zijn achterstand ten opzichte van de 23-jarige prof van Soudal – Quick-Step.

Iedereen die erbij was op Monte Lussari onthoudt Laurenz Rex. De prof uit Duitstalig België animeerde dit circusnummer met enkele acts. Midden de dolenthousiaste massa vol Sloveense vlaggen en rookbommen trok de prof van Intermarché-Circus- Wanty Gobert een zeer lange wheelie en herhaalde dat nog eens op de steile aankomststrook. Tot jolijt van de tifosi.

Ilan Van Wilder. — © Getty Images,

Verder nog iets dat je moet weten?

* Veel ploegen kozen voor geen verkenning. Niet alleen omdat hun benen dan stuk zouden zijn, maar om zo enkele uren extra te kunnen slapen. Velen kwamen vrijdagavond pas om 22 uur aan in het hotel en om te verkennen moest je al om 6.30 uur richting startplaats Tarvisio.

* Filippo Fiorelli was de eerste van de dag die niet wisselde en gewoon met de racefiets meteen de tijdrit afwerkte. De Italiaan van Green Project-Bardiani-CSF-Faizanè had er zin in want met 4’28” minder dan de eerste starter Nicolas Dalla Vale was hij de eerste die een tijdlang in het mudvol Monte Lussari in de hot seat mocht.

* Mark Cavendish koos voor een pleziertocht en had aan de finish nog tijd om met de rechterarm alle toeschouwers te groeten.

* Salvatore Puccio wisselde niet alleen van fiets, maar ook van helm. De Italiaanse helper van Geraint Thomas reed met een aerodynamische helm op de tijdritfiets het vlakke gedeelte en ging dan met een lichter exemplaar de klim op.

* Ben Healy deed het nog anders: de Ierse kampioen tijdrijden wisselde van tijdritfiets naar een gewoon exemplaar maar hield wel zijn aerodynamische helm op.

* Sebastian Berwick showde dan weer met opengeritste trui zijn ‘Aero-Bridge Base Layer’ van het sportmerk Huub dat door Eurosport uitgebreid in beeld werd gebracht. Dat is een bovenstukje dat aerodynamischer zou zijn. De Australiër lachte bij de finish breeduit: hij had zijn doel bereikt.

* Alessandro De Marchi haalde dan weer bij de finish als kind van de streek de blauwe vlag met gele adelaar van de regio Friuli-Venezia-Giulia uit zijn achterzak. Qua spektakelwaarde was deze klimtijdrit een openluchtfestival op wielen.

© AFP

* De wisselzone leverde prangende situaties op: zo wisselden Nico Denz en Will Barta gewoon gelijktijdig.

* Door de tussenpauzes tussen de verschillende groepen renners was de klimtijdrit naar Monte Lussari qua evenement zowat de langste tijdrit in de moderne tijden. De eerste renner startte om 11.30 uur en de laatste om 17.14 uur. Of een spektakel van zes uur lang voor de talrijke toeschouwers in deze uithoek van Italië.

* Het was ook de eerste tijdrit waarin de tijdrijders niet met een tijdritfiets naar boven mochten op Monte Lussari. De reden zou geweest zijn dat dit soort type fiets niet in de cabines past van de kabelbaan die de renners opnieuw naar beneden bracht.

* Jonathan Milan is zo goed als zeker van de puntentrui. De ‘Reus van Buja’ moet alleen zien te finishen in Rome.

* Thibaut Pinot staat als winnaar van de bergtrui ook op het eindpodium. Terwijl ontsnappingskoning Derek Gee de eindlaureaat werd in de tussenspurten.