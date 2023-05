Vlak voor optreden is vader van Charlotte Adigéry vermist: “Ik ben op zoek naar hulp”

Uren voor haar optreden op Core Festival is Charlotte Adigéry (32) op zoek naar haar vader. De man heeft alzheimer en is vermist in Gent. Voorlopig treedt de zangeres wel op zoals gepland.

“Ik ben op zoek naar hulp”, zegt Charlotte Adigéry zaterdagmiddag in een videoboodschap op Instagram. “Mijn vader is vermist. Hij heeft alzheimer en zit in een woonzorgcentrum in Gent. Ik kreeg net een oproep dat hij ontsnapt is daar.”

De man werd het laatst gezien in de buurt van het Baudelopark. De Gentse politie is op de hoogte van zijn vermissing. “We onderzoeken de zaak”, zegt woordvoerder Dirk De Sutter.

(lees verder onder het Instagram-bericht)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Adigéry speelt zaterdagavond op Core Festival, vlak voor headliner Angèle. Het concert gaat voorlopig door zoals gepland, maar de zangeres schrapt wel alle verplichtingen vooraf. Ze is zelf nog op zoek naar haar vader. “Als iemand in Gent een man ziet lopen die er verward uitziet, laat me iets weten”, vraagt ze nog aan haar volgers. Haar optreden staat gepland voor 22.30 uur. (dvg, fl)