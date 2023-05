Ruben Weytjens ook dit jaar weerman op Extrema Outdoor, al heeft hij niet veel werk

HBVL-weerman Ruben Weytjens is ook dit jaar weer drie dagen aanwezig als weerman op Extrema Outdoor. Al is het voor hem heel rustig dit jaar. “Vorig jaar zat ik hier te stressen of we het festival moesten afgelasten, dit jaar geniet ik gewoon mee van het zonnetje.”

Ruben Weytjens is blij dat de organisatie van Extrema Outdoor dit jaar opnieuw een beroep doet op hem na zijn vuurdoop vorig jaar. “De editie van Extrema Outdoor vorig jaar was misschien wel het hoogtepunt van mijn carrière. De grote zondvloed zorgde voor veel druk op de ketel, maar het was ook wel ‘kicken’. Dat ik hier dit jaar opnieuw ben, is toch een teken dat ze tevreden zijn van mijn werk.”

Hoge UV-index

Ruben was dit jaar opnieuw helemaal klaar om storm en onweer te trotseren, maar het werd zon en een heldere hemel. “Ik speel hier dit jaar een veel kleinere rol van betekenis, maar ik ga zeker niet klagen. Het is al een heel moeilijk voorjaar geweest qua weersomstandigheden, dus het is mooi om iedereen te zien genieten van de zon. De hoge UV-index kan wel gevaarlijk zijn, daarom zetten we ook een melding op de ledschermen om zonnebrand te smeren.”

Even afkoelen onder het brandende zonnetje. — © Karel Hemerijckx

Volledig werkloos is Ruben niet. Zo werd er gisteren een waarschuwing uitgestuurd dat het ’s avonds stevig ging afkoelen. Die melding kwam na de tip van de weerman. “Onderkoeling kan gevaarlijk zijn voor zij die te veel gedronken hebben, of drugs genomen hebben.” Al is dat allemaal relatief in vergelijking met de problemen van vorig jaar”, zegt Ruben Weytjens.

Goed nieuws voor festivalgangers

Voor de rest van het festival heeft de weerman enkel maar positief nieuws. “Het blijft warm, droog en helder. Er is geen regen of onweer in zicht. Ook zij die tot maandag op de camping blijven, zitten safe.”

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx