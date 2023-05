Vijf op vijf voor SD Worx: Lorena Wiebes sprint naar zege in Lotto Thüringen Ladies Tour en is nieuwe leidster

De SD-Worx trein dendert nog wat verder. In de Lotto Thüringen Ladies Tour pakte de Nederlandse ploeg de vijfde zege in evenveel ritten, deze keer mocht Lorena Wiebes zegevieren. Ze wordt ook de nieuwe leidster in het klassement.

In de sprint was de Nederlandse de snelste vrouw van het pak. Na een treintje met Lotte Kopecky en Mischa Bredewold snelde Wiebes naar een zoveelste zege voor SD Worx. De 30e al dit jaar, waarvan de zestien opeenvolgende koers waarin de Nederlandse ploeg wint. De overige plekken op het podium waren voor twee Marta’s. Bastianelli werd tweede, Lach mocht als derde het podium op.

In de stand springt Wiebes over haar ploeggenote Mischa Bredewold naar plek 1. De Nederlandse mag morgen in de slotrit naar Mühlhausen in de leiderstrui rijden. Dan kan SD Worx de kers op de taart zetten met een zes op zes.