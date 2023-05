“Op vakantie in Tenerife kreeg ik van de apotheker de uitleg dat de factor 30 of 50 op zonnebrandolie staat voor het aantal minuten dat je ermee in de zon kan. Bij ons heb ik altijd gehoord dat je een factor kiest afhankelijk van hoe gevoelig je huid is. Hoe gevoeliger, hoe hoger de factor. Weten jullie wie het bij het rechte eind heeft?” Dat vraagt Denise Merseman uit Veurne.