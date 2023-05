Burgemeester van Bocholt stapt in huwelijksbootje en trakteert alle inwoners

Na de plechtigheid in het gemeentehuis trakteerde het bruidspaar, Pramila Roozen en Stijn Van Baelen, op het Bocholtse kerkplein alle inwoners op een frisse Martens pils of een ‘Sezoenske’. “Iedereen is vandaag welkom om samen met ons te vieren en het glas te heffen,” klinkt het bij het gelukkige bruidspaar. Stijn Van Baelen is de eerste Bocholtse burgemeester in functie die in het huwelijksbootje stapt.