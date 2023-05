Zoveelste jacht aangevallen door groep orka’s nabij Spaanse kust: “Het leek alsof ze de boot uit elkaar wilden scheuren”

jvh Bron: Reuters, The Sun

De groep orka’s viel het jacht Mustique, dat op weg was naar Gibraltar, donderdagochtend vroeg aan. De Britse April Boyes (31) – één van de vier opvarenden – filmde het moment waarop de dieren het vaartuig begonnen aan te vallen, een aanval die een uur zou duren. “Het leek alsof ze de boot uit elkaar wilden scheuren”, vertelt ze aan The Sun.

De dieren braken vervolgens het roer, en beukten een gat in de romp. Een bemanningslid probeerde het binnenlopende water met emmers te hozen, terwijl een andere de Spaanse kustwacht contacteerde. Die kwam snel ter plaatse met een speedboat en een helikopter met een pomp, en het jacht werd naar de haven van Barbate gesleept.

‘White Gladis’

Orka’s die boten aanvallen zijn in principe zeldzaam, maar in de wateren rond de Straat van Gibraltar werden er sinds mei 2020 al meer dan vijfhonderd dergelijke incidenten gemeld, en zonken er al drie boten door aanvallen van orka’s. In mei alleen al zouden 21 incidenten geteld zijn.

Wetenschappers zoeken al enkele jaren naar een verklaring voor het afwijkende gedrag. Volgens een rapport van de Portugese marinebioloog Alfredo López Fernandez van de Universiteit van Aveiro zou het kunnen gaan om één vrouwelijke orka – bijnaam: ‘White Gladis’ – die in het verleden een traumatische ervaring had met een boot, schepen begon aan te vallen, en dat gedrag ook aanleerde aan andere volwassen orka’s en hun kalveren.